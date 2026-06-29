Що відомо про колишнього главу банку та його підозру

Це все робилось для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так,

– зазначив Кравченко.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Згідно з інформацією, ціна "сприяння" становила 0,15% від суми щомісячних операцій.

З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 мільйона гривень. За кожною операцією банкір отримував частку.

Зокрема, було задокументовано листування, у якому спільники:

звіряли суми;

погоджували перекази коштів;

після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Руслан Кравченко додав: коли особа, що мала відповідати за контроль, фактично "монетизує" його обходження, то йдеться навіть не про банківську етику, а про кримінальну відповідальність.

Колишньому очільнику правління банку отримав підозру у зв'язку з одержанням неправомірної вигоди. Підприємець відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

УП пише, що під підозрою перебуває ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.

Таким чином, мова йде у цій ситуації не лише про порушення банківських правил. У цьому випадку банк використали як інструмент – для проведення фінансових потоків.

Що ще відомо про подібні справи

У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА було перераховано понад 8,3 мільйона USDT – це понад 372 мільйона гривень. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.

Також у червні повідомили про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.