Подробности сообщили в НАБУ и САП.

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Что известно о задержании народного депутата?

По данным следствия, в январе 2022 года депутат через посредника получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Это составляло 30% от стоимости контракта на поставку ультразвукового оборудования для больницы в Житомире. Деньги, по версии следствия, передавались за содействие в победе частной компании в публичных закупках.

Также обвиняемый, по материалам дела, обещал влияние на будущие закупки медицинского оборудования – в частности МРТ и лапароскопических систем – с общей суммой контрактов более 38 миллионов гривен.

Уголовное дело квалифицировано по статье, предусматривающей злоупотребление влиянием. Обвинительный акт был направлен в суд еще в 2022 году.

Несмотря на это, почти четыре года фигурант неоднократно не появлялся на заседании, в частности в октябре 2025-го и марте, июне 2026 года. Часть неявок он объяснял заграничными командировками.

В настоящее время задержанный доставлен в изолятор временного содержания. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры инициировал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения залога. Заседание намечено на 29 июня 2026 года.

Имя подозреваемого официально не разглашается, однако источники РБК-Украина подтверждают, что речь идет о Сергее Кузьминых.

Справочно. Народный депутат IX созыва Сергей Кузьминых от фракции "Слуга народа" является фигурантом антикоррупционных расследований и уголовных производств. В 2026 году ВАКС признал его виновным в злоупотреблении влиянием и наложил штраф по соответствующему делу. Также он неоднократно фигурировал в скандалах вокруг ухода от следственных действий и судебных заседаний. Депутат голосовал за противоречивые законопроекты, в частности, по изменениям в работе антикоррупционных органов и градостроительной реформы.

Напомним, сотрудник СБУ подозревается в попытке получить 150 тысяч долларов за "решение вопроса" с закрытием уголовного производства и возвратом изъятых средств. По данным следствия, он предлагал бизнесу повлиять на правоохранителей после обыска в Запорожье, где было изъято более 6 миллионов гривен. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении, что расследование продолжается.