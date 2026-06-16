В настоящее время выясняются все обстоятельства возможного преступления. Об этом сообщает НАБУ.

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В чем уличили сотрудника СБУ?

По данным следствия, в мае 2025 года правоохранители провели обыск на одном из предприятий в Запорожье. В ходе следственных действий были изъяты наличные средства на сумму более 6 миллионов гривен. После этого руководитель компании через знакомого пытался выяснить основания действий правоохранителей и судьбу изъятых денег.

Как установили следователи НАБУ и САП, знакомый обратился за информацией к сотруднику СБУ. Однако тот, по версии следствия, не предоставил разъяснений, а предложил "решить проблему" за денежное вознаграждение.

Сначала речь шла о возврате изъятых средств за половину суммы. Впоследствии фигурант, как утверждают правоохранители, повысил свои требования. За 150 тысяч долларов США он якобы пообещал обеспечить не только возврат всех изъятых средств, но и полное закрытие уголовного производства.

НАБУ и САП сообщили сотруднику СБУ о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, касающихся подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды. Правоохранители отмечают, что досудебное расследование продолжается, а все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Сотрудник СБУ уличен в коррупционной схеме: смотрите видео

Что известно о других коррупционных схемах в Украине?

В Одесской области задержали мэра одного из городов Измаильского района, которого подозревают в вымогательстве 35 тысяч долларов взятки. По данным следствия, чиновник вымогал деньги за согласование документов на строительство ветроэлектростанции, которую планировали возвести украинская компания и британский инвестор.

Правоохранители утверждают, что мэр намеренно затягивал выдачу ордера на удаление зеленых насаждений, необходимого для начала работ. Сначала он объяснял задержки отсутствием экологических инспекторов, затем – занятостью сотрудников горсовета и проблемами с электроснабжением в мэрии.

19 мая детективы НАБУ совместно с прокурорами САП провели масштабные следственные действия по делу о возможной коррупции в Верховном Суде Украины. Обыски проводились по местам работы, проживания и в автомобилях действующих и бывших судей.

В рамках расследования правоохранители расширили круг подозреваемых, в который вошли бывший председатель Верховного Суда, трое действующих судей Большой Палаты и один судья в отставке. По данным следствия, они могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит".