До 15 тысяч долларов за побег: силовики пресекли семь новых схем для уклонистов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли семь схем уклонения от мобилизации и задержали 11 подозреваемых в различных областях. Злоумышленники продавали поддельные справки об инвалидности, оформляли фиктивное обучение и вывозили людей за границу в грузовиках.

Нейтрализовано 7 схем уклонения от мобилизации

Нелегальные услуги по уклонению от мобилизации обходились заказчикам от нескольких тысяч до 15 тысяч долларов США. "Бизнес" включал фальсификацию медицинских диагнозов, махинации со статусом студента и даже укрывательство людей в грузовиках с продуктами. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В Винницкой области правоохранители пресекли переправку призывников в соседнюю Молдову. Местный житель вместе с молдавским водителем грузовика спрятали десять клиентов среди поддонов с молочной продукцией, опломбировали кузов и отправились к государственной границе, взяв с каждого беглеца по 13 тысяч долларов.

В Киевской области руководитель районной больницы вместе с предпринимателем и бывшим членом медико-социальной экспертной комиссии оформляли фиктивную инвалидность за 10 тысяч долларов. Они подделывали выписки о пребывании клиентов на стационарном лечении, указывая вымышленные тяжелые диагнозы.

Подобную схему наладили и в Одесской области. Там врач функциональной диагностики частного медицинского центра привлек коллег для систематической фальсификации историй болезни и анализов.

Еще 7 схем уклонения от мобилизации действовали в разных регионах Украины / Фото СБУ

Фиктивные студенты и взятки в ТЦК

В Днепре разоблачили сразу две махинации. Адвокат требовал 15 тысяч долларов за влияние на чиновников экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека с целью установления фиктивной группы инвалидности.

В то же время секретарша одного из колледжей региона превратила учебное заведение в источник нелегальных отсрочек. Она успела фиктивно зачислить на дневную форму обучения 42 мужчин, которые вообще не посещали занятия.

В Ровенской области начальник отдела районного ТЦК вместе с двумя коллегами за деньги снимал военнообязанных с розыскных баз и способствовал уклонению от призыва.

Всем задержанным объявили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за подкуп, взяточничество, подделку документов и препятствование деятельности ВСУ.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ и полиция пресекли подобные махинации в нескольких областях. Тогда среди организаторов задержали священника, депутата райсовета и руководителей предприятий, которые зарабатывали на фиктивных браках и бронированиях.