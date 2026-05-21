Электросамокат – это не мопед: как суд отменил неправильно выписанный штраф

Полиция оштрафовала водителя электросамоката, но он подал иск в суд, чтобы признать действия правоохранителей незаконными. Спор заключался в том, должен ли водитель самоката в соответствии с Правилами дорожного движения для водителей мотоциклов и мопедов, ехать в шлеме.

Поддержал ли суд освобождение водителя самоката от наказания?

В Ковеле на водителя электросамоката полицейские наложили штраф в размере 510 гривен из-за того, что он ехал без надлежащей экипировки, то есть без шлема. Он пытался доказать, что полиция не имела права штрафовать его, как водителя легкого персонального транспорта. Об этом говорится в материалах дела №159/2528/26.

В апреле мужчину оштрафовали на основании части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Истец тогда ехал на прокатном электросамокате. Мотошлема у него не было.

Когда полицейские остановили мужчину, то заявили, что самокат приравнивается к мопеду, а значит у водителя должно быть соответствующее экипировки, в частности мотошлем.

Но мужчина указал на ошибку полицейского, ведь фактически электросамокат – это легкое персональное электрическое транспортное средство. По характеристикам самокат не подпадает под определение мопеда и более того, даже не имеет номерного знака и регистрации. Водительское удостоверение, как известно, в тех, кто едет на электросамокате тоже не требуется.

Поэтому мужчина обратил внимание суда, что постановление фактически выписано на него без надлежащих на то оснований. Представитель полиции заметил, что электросамокат все же считается опасным транспортным средством, поэтому его водитель должен соблюдать правила дорожного движения и иметь экипировку.

Что решил суд?

Судья отметил, что штрафы по статье 121 должна выписывать полиция. Но правоохранители нарушили собственные нормы, ведь не провели полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств.

По мнению суда, понятие "электросамокат" в нормах правил дорожного движения сейчас фактически не регулируется, как и поведение их водителей.

Хотя лицо во время езды на электросамокате является участником дорожного движения, однако в понимании ПДД оно не управляет механическим транспортным средством. То есть его мощность двигателя должна быть больше трех кВт, чтобы можно было утверждать, что транспорт механический, а водитель должен иметь экипировку.

Конкретно тот электросамокат, которым управлял истец, имеет пиковую мощность 835 Вт, а его скорость не превышает 25 километров в час.

Важно! Как показывает практика, украинское законодательство не спешит урегулировать правила дорожного движения для электросамокатов. Этот транспорт не приравнен ни к велосипедам, ни к мопедам, а потому правила поведения водителей правоохранителями трактуются по-разному.

Поэтому при таких характеристиках транспортное средство нельзя приравнивать к мопеду. А мотошлем согласно действующим ПДД должен быть на голове только водителей мотоциклов и мопедов.

Так же для водителя самоката не требуется наличие водительского удостоверения или государственная регистрация его транспорта.

В этом деле не было конкретного состава административного правонарушения. Поэтому заявление истца не может быть поддержано, потому что фактически его оштрафовали ни за что. Ему удалось отменить постановление о привлечении к административной ответственности и закрыть дело.

Отметим, что подобные споры возникают в разных городах Украины, поскольку полиция часто применяет аналогию с мопедами. Но по закону, такая трактовка правил на самом деле ошибочна.

Решение по этому делу может стать ориентиром для других судов, ведь оно фактически подтверждает, что без учета технических характеристик транспорта его нельзя приравнивать к мопедам. Соответствие должно сохраняться, чтобы полиция могла требовать выполнения определенных правил.

Планируют ли урегулировать правила для водителей электросамокатов?

В полиции отмечают, что пользователи электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения, а значит должны соблюдать общие требования безопасности. В то же время отсутствие четкой законодательной регламентации затрудняет одинаковое применение норм на практике.

Вопрос обновления правил дорожного движения с учетом популярности электросамокатов поднимался часто, но единого подхода до сих пор не утвержден. Однако люди хотят "помочь" законодателям, поэтому зарегистрировали петицию с предложением ужесточить правила для пользователей электросамокатов, моноколес, гиробордов и другого легкого электротранспорта. Предлагается ввести возрастные ограничения, обязательное обучение по ПДД и сертификацию для водителей электротранспорта.

Ранее в парламенте обсуждали законопроект для запрета движения на электросамокатах по тротуарам.

Подобные нормы существуют в европейских странах. Там ввели правила относительно возраста, обязательного ношения шлемов и максимальных скоростей для электросамокатов.