Бездействие – незаконно: суды штрафуют руководителей ТЦК за игнорирование решений

Даже если дело, связанное с ТЦК, было решено в суде, то это не означает, что служащие выполняют решение. В судебной практике накопилось много дел, где территориальные центры должны были исключить военнообязанных из реестра, но не сделали этого.

Действительно ли ТЦК не всегда обязательно выполняют судебные решения?

Хотя суд поддерживает людей в производствах с ТЦК, но судебное решение часто становится лишь началом борьбы за его выполнение. Действия исполнительной службы оказываются малоэффективными и граждане требуют исполнения уже через инструменты судебного контроля. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Сейчас суды применяют механизм личной ответственности должностных лиц в вопросах выполнения исполнительного производства. Если служащие не подали отчеты о проделанной работе, то на руководителя ТЦК должны подать штраф. Но и это не помогает.

Так гражданин требовал признать вину ТЦК из-за того, что там не о не рассмотрели его заявление о внесении сведений в реестр об исключении из воинского учета. Суд признал, что ответчик не выполнил необходимых действий. С учетом выводов ТЦК должны были обновить данные мужчины. В июле 2025 года решение суда вступило в законную силу, а в октябре суд требовал в течение 30 дней прислать отчет о проделанной работе. Однако ТЦК не обновили данные мужчины, а прислали ему письмо с требованием прийти и актуализировать данные. Хотя делать этого нельзя было, потому что истец уже был исключен из учета. Как следствие – штраф в размере 66 500 гривен получил руководитель ТЦК. Часть была уплачена мужчине, а другая – пошла в бюджет.

Суд сделал вывод, что ТЦК проигнорировал законное требование и не выполнил возложенные на него обязанности

В другом постановлении говорится о том, что ТЦК тоже не внесли сведения об исключении гражданина с воинского учета. Суд также направил в территориальные центры исполнительные листы. Чиновники так же не выполнили решение в течение 7 месяцев, не подали отчеты и не сообщили об уважительных причинах, почему мужчину не исключили с воинского учета. Руководитель ТЦК получил штраф за бездействие подчиненных.

Заметим! Даже после уплаты штрафа обязанность выполнить судебное решение остается в силе.

Еще одним показательным делом суд доказал, что ТЦК не принимают во внимание решение суда. Речь идет о деле, когда служащие сообщили о невозможности внесения данных об исключении лица с учета, потому что якобы из-за войны были уничтожены все архивы. Истца взяли на учет по экспериментальному проекту, предусмотренным Постановлением Кабинета Министров № 932. Тогда был приказ о внесении данных и изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов по мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Но суд не считал озвученное основание проблемой для исключения украинца с учета. За потерю документов отвечает ТЦК, а не гражданин, а записи в его военном билете является достаточным доказательством для исключения его с учета, пока не доказано обратное.

Еще одним нарушением было игнорирование должностными лицами ТЦК решения суда о призыве гражданина на военную службу. В течение еще некоторого времени человек находился в армии. Часть, где он служил, в своем отчете утверждала, что выполнила решение. Но фактически человек не был уволен, а письмо не содержит приказа о том, что он не должен больше служить. В то же время отмена приказа ТЦК о призыве означает и автоматическое увольнение лица. Поэтому руководитель получил предупреждение о персональной ответственности.

Но были и другие случаи. Например известно о деле, в котором после угрозы взыскания 120 тысяч гривен штрафа решение все же было доведено до конца. Суд установил новый срок для представления отчета, за который чиновники наконец выполнили требование об исключении мужчины с воинского учета. Штраф с ТЦК не взимался, ведь работу выполнили вовремя.

Что это все означает?

Так в Украине формируется правило персональной ответственности руководителей ТЦК за невыполнение судебных решений. Теперь это непосредственно будет касаться должностных лиц. А граждане доказывают свое право на законное увольнение с воинского учета или со службы несмотря на игнорирование решений суда.

Есть вероятность, что суды и в дальнейшем будут усиливать давление через штрафы, чтобы было меньше случаев, когда ТЦК не выполняют свою работу. Но и количество таких дел может расти, если с подобными случаями в суд будет обращаться больше людей.

Признают ли суды нарушения со стороны ТЦК: последние новости

В Харькове мужчина обжаловал то, что его не исключили с воинского учета даже после заключения ВВК о непригодности к службе. Суд признал бездействие ТЦК незаконным, ведь на его обращение фактически не отреагировали. Но у истца не хватало документов, которые бы давали ему право на исключение с учета. Поэтому ТЦК обязали пересмотреть его заявление.

Согласно закону ТЦК не имеют полномочий объявлять розыск военнообязанных. Однако на практике в реестрах появляются соответствующие отметки. Судебная практика показывает, что в таком случае суды не всегда становятся на сторону граждан и не отменяют эти отметки. Фактически “розыск” рассматривается как информирование о необходимости явиться в ТЦК.