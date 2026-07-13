Мужчину удерживали в ТЦК и оштрафовали: возможно ли направление на ВЛК не по месту учета

Постановление ТЦК, вынесенное в отношении военнообязанного, удалось признать незаконным в судебном порядке. У мужчины было заболевание, при котором мобилизация невозможна, но представители территориального центра пытались доказать обратное.

ТЦК выписали украинцу незаконный штраф

Стало известно о случае незаконной мобилизации и удержания украинца сотрудниками ТЦК в поселке Иванков, что в Киевской области. Мужчина несколько дней пробыл в территориальном центре, где его избивали и под давлением заставляли оформлять документы. Об этом говорится в материалах дела № 363/5739/25. Правовое заключение опубликовало адвокатское объединение "Лексар".

В результате этих событий ТЦК выписал мужчине штраф в размере 25 тысяч за отказ проходить военно-медицинскую комиссию. Но решающим стал тот факт, что представители ведомства не доказали наличие нарушения со стороны мужчины.

Однажды его остановили сотрудники ТЦК и полиции. Прямо с улицы его взяли и удерживали под стражей. Но суд признал противоправность действий представителей государства в другом – они фактически нарушили процедуру направления на военно-медицинскую комиссию и собственно оформление штрафа.

Административное взыскание на мужчину наложили за то, что он якобы отказался от ВЛК. Но истец утверждает, что лишь просил у сотрудников время для того, чтобы собрать документы об имеющемся заболевании позвоночника. Кроме того, он хотел, чтобы медкомиссию провели врачи там, где он стоит на воинском учете.

Как отметил суд, в постановлении Кабинета Министров № 560 содержатся правила направления военнообязанного на ВЛК. В данном случае представители центра комплектования не соблюдали процедуру.

Одно нарушение касалось оформления направления на военно-врачебную комиссию, на котором отсутствовали электронная подпись руководителя ТЦК и QR-код. Расписку о том, что военнообязанный получил направление, также не оформили.

В данном деле также важно, что мужчина состоял на воинском учете в другом месте, поэтому местный ЦКК не мог призвать именно его. Сначала представители должны были поставить его на учет у себя.

Поэтому суд сформулировал правовую позицию: чтобы оштрафовать военнообязанного, ТЦК должны представить доказательства нарушения со стороны человека, а сама процедура должна проходить в соответствии с правилами Кабмина. Если бы вина мужчины была подтверждена, то штраф был бы правомерным. Но чиновники не подали отзыв на иск и не подтвердили, что действительно была попытка уклонения от ВЛК.

Учитывая это, суд постановил, что правонарушения нет, а штраф в размере 25 тысяч гривен следует отменить.

К слову, в Украине действительно могут оштрафовать военнообязанных за непрохождение военно-врачебной комиссии без уважительных причин. Штраф составляет от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. В то же время закон не предусматривает, что после уплаты штрафа человек освобождается от обязанности пройти медосмотр.

После этого военнообязанный все равно должен пройти военно-медицинскую комиссию, ведь обязанность остается в силе.

Однако нередко случаются ситуации, когда штрафы от ТЦК признаются неправомерными. Обычно этот вопрос решается в суде. Но процедура обжалования, по словам адвоката Натальи Гнатик, может затянуться на месяцы.