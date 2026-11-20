Второй апелляционный административный суд признал противоправным и полностью отменил штраф в размере 680 гривен, наложенный полицией за трещину на лобовом стекле автомобиля. Не все повреждения можно отнести к техническим неисправностям.

Почему несоответствие стандартам не является основанием для штрафа

Коллегия судей Второго апелляционного административного суда подчеркнула, что сколы и повреждения стекол не всегда мешают движению автомобиля, поэтому штраф не должен налагаться на водителя. К такому выводу судьи пришли при рассмотрении дела № 536/579/26.

Спор возник после того, как патрульные в Харьковской области остановили микроавтобус Daimler Chrysler и после проверки автомобиля обвинили водителя в нарушении государственных стандартов. В соответствии с частью 2 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях мужчине выписали штраф в размере 680 гривен.

Правоохранители отмечали, что на лобовом стекле не допускаются сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей. Суд первой инстанции встал на сторону полицейских, однако автовладелец решил бороться дальше и обжаловал вердикт в апелляции.

Перечень технических неисправностей, приведенный в пункте 31 Правил дорожного движения, не содержит такой неисправности, как трещина на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей. Коллегия судей отмечает, что в понимании ПДД трещина на стекле автомобиля истца не относится к технической неисправности автомобиля, а фактически наличие указанного дефекта стекла свидетельствует о его повреждении, а не о технической неисправности автомобиля,

– говорится в постановлении.

Коллегия судей Второго апелляционного административного суда пришла к выводу, что привлечь человека к ответственности можно исключительно за несоблюдение Правил дорожного движения, а не ведомственных стандартов безопасности.

Отметим! Среди технических неисправностей, из-за которых эксплуатация автомобиля запрещена, есть, например, поломки тормозов или рулевого управления. Дефектов стекла в этом перечне вообще нет, поэтому такое состояние машины считается лишь механическим повреждением элемента кузова.

Поскольку правил дорожного движения водитель не нарушил, а эксплуатировать автомобиль с поврежденным стеклом закон прямо не запрещает, состав административного правонарушения полностью отсутствовал.

Это решение имеет практическое значение для тысяч украинцев, ведь:

замена качественного лобового стекла сегодня стоит от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен, и многие водители ездят с мелкими следами от гравия годами;

суд в своем решении подтвердил, что попытки полицейских оштрафовать водителя на 680 гривен за такие дефекты являются прямой манипуляцией нормами закона.

Напомним, водители могут получить компенсацию за поврежденные колеса из-за ям на дорогах, подав обращение к владельцу дороги или через страховую компанию. Такие жалобы можно подавать в полицию с фото- и видеодоказательствами и требовать рассмотрения дела в суде.