Чому вимоги стандартів не привід для штрафу

Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду наголосила, що сколи та пошкодження скла не завжди заважають руху авто, тому штраф не повинен накладатися на водія. Такої позиції судді дійшли під час розгляду справи № 536/579/26.

Adv

Суперечка виникла після того, як патрульні у Харківській області зупинили мікроавтобус Daimler Chrysler і після перевірки авто звинуватили водія в порушенні державних стандартів. Відповідно до частини 2 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловіку виписали штраф у розмірі 680 гривень.

Правоохоронці зазначали, що на вітровому склі не дозволяються сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників. Суд першої інстанції став на бік поліцейських, проте автовласник вирішив боротися далі й оскаржив вердикт в апеляції.

Перелік технічних несправностей, наведений в пункті 31 Правил дорожнього руху, не містить такої несправності, як тріщина на вітровому склі в зоні роботи склоочисників. Колегія суддів зазначає, що у розумінні ПДР тріщина на склі автомобіля позивача не віднесена до технічної несправності автомобіля, а фактично наявність вказаного дефекту скла свідчить про його пошкодження, а не про технічну несправність автомобіля– йдеться в постанові.

Реклама

Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду дійшла висновку, що притягнути людину до відповідальності можна виключно за невиконання Правил дорожнього руху, а не відомчих стандартів безпеки.

Зазначимо! Серед технічних несправностей, через які експлуатація авто забороняється, є, наприклад, поломки гальм чи керма. Дефектів скла у цьому переліку взагалі немає, тому такий стан машини вважається лише механічним пошкодженням елемента кузова.

Оскільки правил руху водій не порушив, а експлуатувати авто з пошкодженим склом закон прямо не забороняє, склад адміністративного правопорушення був повністю відсутній.

Це рішення має практичне значення для тисяч українців, адже:

заміна якісного вітрового скла сьогодні коштує від кількох тисяч до десятків тисяч гривень, і чимало водіїв їздять із дрібними слідами від гравію роками;

суд у своєму рішенні підтвердив, що спроби поліцейських оштрафувати водія на 680 гривень за такі дефекти є прямою маніпуляцією нормами закону.

Нагадаємо, водії можуть отримати компенсацію за пошкоджені колеса через ями на дорогах, подавши звернення до утримувача дороги або через страхову компанію. Такі скарги можна подавати до поліції з фото- та відеодоказами й вимагати розгляду справи в суді.