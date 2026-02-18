Максимальные штрафы для водителей: за что наказывают жестче всего и законно ли это

За отдельные нарушения правил дорожного движения для водителей предусмотрены штрафы, которые могут достигать десятков тысяч гривен. В случае серьезных или повторных нарушений к финансовому наказанию могут добавляться и дополнительные санкции.

За какие нарушенные ПДД штрафы самые большие?

По данным правоохранителей, в рамках контроля за безопасностью дорожного движения патрульная полиция регулярно фиксирует случаи управления транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Во время одной из последних отработок в Ивано-Франковске патрульные обнаружили нескольких водителей с такими признаками. В подобных ситуациях полицейские оформляют административные материалы и отстраняют водителей от управления транспортными средствами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Справочно: Ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения определена статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Так, соответствии с частью 1 статьи 130 КУоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования влечет за собой штраф 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Что будет за повторное вождение в состоянии опьянения?

За повторное в течение года совершение такого нарушения предусмотрена усиленная ответственность. Согласно части 2 статьи 130 КУоАП, может применяться штраф 34 000 гривен с лишением права управления сроком на три года.

Обратите внимание! Дополнительно суд может принять решение об оплатном изъятии транспортного средства или применить административный арест сроком до 10 суток.

В случае третьего и каждого последующего нарушения в течение года санкции становятся максимально строгими. Согласно части 3 статьи 130 КУоАП, штраф составляет 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Альтернативно может применяться административный арест сроком до 15 суток с таким же сроком лишения права управления и конфискацией авто.

Что еще следует знать о штрафах в Украине?