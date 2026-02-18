Максимальные штрафы для водителей: за что наказывают жестче всего и законно ли это
- За управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф 17 000 гривен и лишение прав на один год.
- За третье нарушение в течение года штраф составляет 51 000 гривен с лишением прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
За отдельные нарушения правил дорожного движения для водителей предусмотрены штрафы, которые могут достигать десятков тысяч гривен. В случае серьезных или повторных нарушений к финансовому наказанию могут добавляться и дополнительные санкции.
За какие нарушенные ПДД штрафы самые большие?
По данным правоохранителей, в рамках контроля за безопасностью дорожного движения патрульная полиция регулярно фиксирует случаи управления транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Во время одной из последних отработок в Ивано-Франковске патрульные обнаружили нескольких водителей с такими признаками. В подобных ситуациях полицейские оформляют административные материалы и отстраняют водителей от управления транспортными средствами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Справочно: Ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения определена статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).
Так, соответствии с частью 1 статьи 130 КУоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования влечет за собой штраф 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
Что будет за повторное вождение в состоянии опьянения?
За повторное в течение года совершение такого нарушения предусмотрена усиленная ответственность. Согласно части 2 статьи 130 КУоАП, может применяться штраф 34 000 гривен с лишением права управления сроком на три года.
Обратите внимание! Дополнительно суд может принять решение об оплатном изъятии транспортного средства или применить административный арест сроком до 10 суток.
В случае третьего и каждого последующего нарушения в течение года санкции становятся максимально строгими. Согласно части 3 статьи 130 КУоАП, штраф составляет 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
Альтернативно может применяться административный арест сроком до 15 суток с таким же сроком лишения права управления и конфискацией авто.
Что еще следует знать о штрафах в Украине?
После вынесения постановления об административном правонарушении водитель имеет определенный законом срок для добровольной уплаты штрафа. Как правило, 15 дней.
Если в этот штраф не уплачен, постановление может быть передано на принудительное исполнение, а сумма финансового взыскания подлежит увеличению, в частности за счет применения повышенного размера штрафа.
В случае дальнейшей неуплаты задолженности к процессу привлекается государственная исполнительная служба. В рамках исполнительного производства государственный исполнитель имеет право применять меры принудительного исполнения, в частности накладывать арест на банковские счета должника, а также обращать взыскание на его имущество в соответствии с требованиями законодательства.