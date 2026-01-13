Могут ли изъять авто за неявку в ТЦК?

Прямого основания для конфискации транспортного средства в таких случаях не существует, хотя отдельные юридические риски все же стоит учитывать. Как объясняет адвокат Роман Симутин, любые ограничения по использованию имущества могут применяться исключительно по решению суда, пишет 24 Канал.

По действующему правовому регулированию автомобили не подлежат конфискации из-за уклонения от мобилизации. Максимум, о котором говорится в теории, это временное ограничение права управления транспортным средством, уточняет "Судебно-юридическая газета".

Справочно: В то же время это не является лишением водительского удостоверения, а лишь ограничительной мерой, которая должна применяться в исключительных случаях.

На практике решения об ограничении правом управлять авто принимаются крайне редко. Судебная процедура является сложной, требует надлежащего обоснования и соблюдения принципа пропорциональности, поэтому фактически ограничить это право в подобных делах почти невозможно.

То есть ни один орган, в частности ТЦК, не имеет полномочий самостоятельно изымать автомобиль или накладывать имущественные санкции.

Из-за чего могут конфисковать авто?

В то же время конфискация транспортного средства как вид наказания применяется только по делам о преступлениях, где она прямо предусмотрена санкцией статьи и связана с материальным ущербом или незаконным происхождением имущества. Уклонение от мобилизации к таким категориям не относится.

Обратите внимание! Даже в случае наложения значительного штрафа, например в размере 100 тысяч гривен, автомобиль не может быть изъят или реализован для его погашения, если стоимость имущества существенно превышает сумму взыскания.

Такой подход противоречил бы принципам справедливости и соразмерности ответственности и не применяется в судебной практике.

