Почему женщина настаивала на выплате ей дополнительных средств при увольнении?

Истица заявляла, что она является одинокой матерью, а потому может получить деньги за неиспользованный дополнительный социальный отпуск по уходу за детьми. Работодатель не считал, что документы бывшая работница подала правильно. Но в то же время действующее законодательство не пишет о перечне документов, которые нужно предоставить для дополнительного отпуска женщине, которая воспитывает ребенка без отца. Об этом говорится в материалах дела №755/16704/24.

Смотрите также Не все зависит от человека: законно ли увольнять работника из-за отсутствия транспорта

Женщина работала на разных должностях в Коммунальном некоммерческом предприятии "Городское учреждение по оказанию психиатрической помощи". В 2024 году уволилась по собственному желанию и получила только компенсацию за 11 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Но 40 дней дополнительного социального отпуска работодатель не учел. Это отпуск, на который женщина претендует как одинокая мать.

Она требовала с работодателя выплатить ей 52 тысячи 246 гривен компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск по уходу за детьми, а также 156 тысяч 739 гривен за задержку окончательного расчета при увольнении. Кроме того, она требовала моральное возмещение в размере 10 тысяч гривен.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

На предприятии отметили, что не могут выплатить женщине деньги за этот вид отпуска, ведь она несвоевременно подала документы для подтверждения права на такой отпуск.

Женщина одновременно уверяла, что право на социальный отпуск она имеет, ведь разведена, самостоятельно воспитывает двоих детей, а отец не платит им алименты. Именно поэтому ее можно считать одинокой матерью.

Что решили в суде?

Большая Палата Верховного Суда должна была определить, имеет ли женщина право на компенсацию за неиспользованный дополнительный социальный отпуск при увольнении, если она во время работы не обращалась к работодателю с заявлением о предоставлении такого отпуска.

Судьи по показательному делу ранее определили, что согласно закону, работник должен получить компенсацию за все неиспользованные отпуска. Кроме того, закон определяет, что одинокой матерью является женщина, которая самостоятельно воспитывает ребенка, независимо от участия отца в содержании ребенка.

Поэтому женщина могла подать любое официально составленный, оформленный и заверенный в установленном порядке документ, в котором четко говорится об отсутствии отца в воспитании ребенка. Но важно сразу подать документы с основаниями и заявить о желании получить такой отпуск.

В этом случае, который передали в Большую Палату, не было оснований для рассмотрения именно этим институтом. Учитывая это, Большая Палата пришла к выводу о возвращении дела на рассмотрение коллегии Кассационного гражданского суда для разрешения спора по существу.

Что делать, если работника уволили незаконно?

Работодатель обязан соблюдать процедуру увольнения работникафиксировать нарушения трудовой дисциплины, учитывать уважительные причины отсутствия работника и действовать в соответствии с Кодексом законов о труде.

Если эти требования нарушены, работник имеет право обжаловать увольнение в суде и требовать восстановления в должности.

Чтобы обжаловать увольнение в случае нарушений, человек может подать иск против работодателя через суд, или обратиться в территориальное подразделение службы по труду.