Охрана водных ресурсов: Кабмин предлагает поднять размер штрафов в десятки раз

Штрафы за за нарушение требований водного законодательства в Украине вырастут. Новый законопроект устанавливает размер наказания за самовольное водопользование, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима и несоблюдение правил ведения учета вод.

Сколько теперь будет составлять штраф за нарушение правил пользования водными ресурсами?

Проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов" был принят Кабинетом Министров. Если сейчас штраф за загрязнение, нарушение правил пользования составляет от 85 до 136 гривен, то впоследствии его увеличат. Об этом сообщили на сайте Министерства экономики.

Законодатели видят, что пока наказания не соответствуют современным экономическим условиям, а потому штрафы следует увеличить. Наказывать будут, как и раньше, за нарушение условий разрешения на специальное водопользование, разрушенные из-за деятельности человека русла рек и водотоков, неправомерную хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.

Законопроект предлагает увеличить суммы соответствующих штрафов до 3 400 – 5 100 гривен.

Интересно! В странах Европы штрафы за аналогичные правонарушения еще больше. В Хорватии в пересчете на гривны санкция предусматривает 44 193 – 66 800 гривен, а в Словении – от 10 тысяч до 20 тысяч евро.

Теперь законопроект должна принять Верховная Рада, подписать президент. После этого он вступит в силу.

Благодаря изменениям хозяева должны чувствовать большую ответственность и потребность в восстановлении экологического равновесия водных объектов.

Отметим, что нарушение водного законодательства в некоторых случаях влечет за собой кроме административной еще и дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную ответственность, что предусмотрено статьей 110 Водного Кодекса Украины.

