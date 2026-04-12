Скільки тепер становитиме штраф за порушення правил користування водними ресурсами?

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів" був ухвалений Кабінетом Міністрів. Якщо зараз штраф за забруднення, порушення правил користування становить від 85 до 136 гривень, то згодом його збільшать. Про це повідомили на сайті Міністерства економіки.

Дивіться також Дороге задоволення: чому за дрова "з рук" можна отримати штраф у кілька тисяч

Законодавці вбачають, що наразі покарання не відповідають сучасним економічним умовам, а тому штрафи варто збільшити. Карати будуть, як і раніше, за порушення умов дозволу на спеціальне водокористування, зруйновані через діяльність людини русла річок і водотоків, неправомірну господарську діяльність у водоохоронних зонах.

Законопроєкт пропонує збільшити суми відповідних штрафів до 3 400 – 5 100 гривень.

Цікаво! У країнах Європи штрафи за аналогічні правопорушення ще більші. У Хорватії в перерахунку на гривні санкція передбачає 44 193 – 66 800 гривень, а у Словенії – від 10 тисяч до 20 тисяч євро.

Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада, підписати президент. Після цього він стане чинним.

Завдяки змінам господарі повинні відчувати більшу відповідальність та потребу в відновленні екологічної рівноваги водних об’єктів.

Зазначимо, що порушення водного законодавства в деяких випадках тягне за собою крім адміністративної ще й дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, що передбачено статтею 110 Водного Кодексу України.

Що відомо про "сезон тиші" в Україні?