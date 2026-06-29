Неопалимая и надежная: осенью новым стандартом е-подписи станет "Купина"

Украина меняет стандарт криптографической защиты. С 1 сентября цифровые данные будут лучше защищены от киберугроз.

В Украине данные граждан будет защищать "Купина"

Разработчики уже настраивают новый стандарт криптографической защиты. Со временем он будет усилен незаметно для украинцев. Об этом рассказали в Минцифре.

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Новую систему назвали "Купина", и её полноценный запуск состоится 1 сентября. Всю необходимую инфраструктуру перенесут, чтобы цифровые данные людей были лучше защищены от угроз со стороны мошенников.

Поскольку переход происходит постепенно, квалифицированные электронные подписи будут действовать до конца срока действия сертификатов. Поэтому в ведомстве отметили, что людям не нужно спешить и обновлять ключи.

Кроме того, документы, подписанные старыми КЭП, не утратят юридической силы после смены системы.

Сервисы будут распознавать старые подписи. Системы будут использовать прежние алгоритмы для проверки уже созданных документов, а новые операции постепенно перейдут на "Купину",

– сообщают в министерстве.

Основное изменение, которое предлагают разработчики, заключается в создании новых сертификатов КЭП по более устойчивому алгоритму. Именно с сентября заработает новый стандарт.

Бизнесу уже сейчас рекомендуют проверить, может ли программное обеспечение работать с "Купиной". Кроме того, можно узнать у поставщиков или в службах технической поддержки информационных систем, когда они планируют внедрить обновление. Если программы будут правильно настроены, то бизнес-процессы, работа сервисов и электронных услуг будут функционировать стабильно.

В целом новый стандарт криптографической защиты должен повысить безопасность электронных подписей и цифровых сервисов без создания неудобств для граждан. Уже с 1 сентября украинцы смогут не беспокоиться о своих цифровых данных, зная, что похитить или воспользоваться ими третьим лицам будет гораздо сложнее, то есть фактически невозможно.

Идентификационный номер теперь электронный

С 14 мая бумажная карточка налогоплательщика, которую еще называют РНОКПП или ИНН, больше не потребуется, ведь ее цифровой аналог в приложении "Дія" приобрел полную юридическую силу.

Электронная карточка содержит QR-код, который позволяет государственным органам, банкам и другим учреждениям быстро проверить данные лица, а также передавать документ непосредственно со смартфона.