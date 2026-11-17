Украинцы, своевременно подавшие заявление о принятии наследства, могут окончательно оформить жилье даже через несколько лет после возбуждения дела. Особенности оформления унаследованного жилья, если после возбуждения дела прошло несколько лет, объяснили специалисты.

После принятия наследства срок оформления не ограничен

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, если наследник своевременно подал заявление нотариусу в течение шести месяцев после смерти родственника, он считается принявшим наследство. Закон не устанавливает временных ограничений для получения самого свидетельства о праве на недвижимость. Об этом пишут специалисты на портале "Юристы.ua".

Однако важно помнить, что такое право имеют непосредственно те родственники, которые получили имущество по завещанию или по закону. То есть если отдельно не было установлено, что право на владение наследством принадлежит внуку, то он не может оформить недвижимость, если жив их отец.

Как объясняет юрист Андрей Брылев, единственным законным путем остается поэтапное оформление имущества через отца.

Если ваш отец после смерти своей матери своевременно подал документы на принятие наследства, считается, что он его принял. И то, что прошло уже 5 лет, не имеет значения,

– отметил специалист.

Он добавил, что после получения свидетельства и регистрации права собственности отец может заключить договор дарения в пользу сына.

Важно! Поскольку эта сделка заключается между родственниками первой степени родства, налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачивать не нужно. Расходы ограничатся лишь оплатой услуг нотариуса за заверение документов.

Почему нельзя отказаться от части имущества

Юристы напоминают, что при оформлении наследства действует правило целостности наследственной массы – закон запрещает принимать только один привлекательный объект и отказываться от другого. Это означает, что поданное заявление автоматически охватывает все имущество умершего, включая земельные доли, дома или доли в другой собственности.

Юрист Сергей Богун обратил внимание на то, что даже при отсутствии окончательных документов в реестре права наследника остаются незыблемыми. В то же время попытка оформить имущество в обход первой очереди не будет иметь юридической силы.

Если ваш отец пять лет назад своевременно подал заявление о принятии наследства после смерти бабушки, он юридически принял всю наследственную массу полностью, даже если не завершил документальное оформление до конца,

– пояснил клиенту юрист.

Эксперт подчеркнул, что для сохранения недвижимости отцу достаточно обратиться к нотариусу, который первоначально открыл наследственное дело. Никаких штрафных санкций или утраты прав из-за пятилетней задержки законодательство не предусматривает.

Сколько придется заплатить государству за переоформление

Распространенная обеспокоенность украинцев по поводу огромных налогов на старые наследственные дела является необоснованной. Если наследодатель и наследник являются резидентами Украины, государство не взимает налог на доходы и военный сбор при оформлении наследства ближайшими родственниками.

Юрист Владислав Дерий напомнил, что закон не ограничивает количество унаследованного имущества, подпадающего под нулевую ставку налогообложения.

Для наследников первой и второй степени родства стоимость любого объекта наследства облагается налогом по нулевой ставке. Количество имущества не имеет значения,

– отметил юрист.

Специалист также уточнил, что при нулевой ставке не требуется проводить обязательную платную оценку имущества или подавать годовую декларацию.

К слову, единственное исключение, когда налоги на наследство должны уплачиваться, касается нерезидентов. Если одна из сторон имеет такой статус, тогда придется уплатить 18% налога на доходы и 5% военного сбора.

Препятствием для получения права собственности на наследство может стать несоблюдение сроков ее оформления, отсутствие документов на имущество и неправильное понимание очередности действий.