Після прийняття спадщини термін оформлення необмежений

Згідно з нормами Цивільного кодексу України, якщо спадкоємець вчасно подав заяву нотаріусу протягом шести місяців після смерті родича, він вважається таким, що прийняв спадщину. Закон не встановлює часових обмежень для отримання самого свідоцтва про право на нерухомість. Про це пишуть фахівці на порталі "Юристи.ua".

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Проте важливо пам'ятати, що таке право мають безпосередньо ті родичі, які отримали майно за заповітом, або за законом. Тобто якщо окремо не було встановлено, що право на володіння спадщиною має онук, то він не може оформити нерухомість, якщо живий їхній батько.

Як пояснює юрист Андрій Брильов, єдиним законним шляхом залишається поетапне оформлення майна через батька.

Якщо Ваш батько після смерті його матері своєчасно подав документи на прийняття спадщини, вважається, що він прийняв її. І те, що пройшло вже 5 років не має значення– зауважив фахівець.

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Він додав, що після отримання свідоцтва та реєстрації права власності батько може укласти договір дарування на сина.

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Важливо! Оскільки ця угода відбувається між родичами першого ступеня споріднення, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачувати не потрібно. Витрати обмежаться лише оплатою послуг нотаріуса за посвідчення документів.

Чому не можна відмовитися від частини майна

Юристи нагадують, що оформленні спадщини діє правило цілісності спадкової маси – закон забороняє приймати лише один привабливий об'єкт і відмовлятися від іншого. Це означає, що подана заява автоматично охоплює все майно померлого, включно з земельними паями, хатами чи частками в іншій власності.

Правник Сергій Богун звернув увагу на те, що навіть за відсутності остаточних документів у реєстрі права спадкоємця залишаються непорушними. Водночас спроба оформити майно в обхід першої черги не матиме юридичної сили.

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Якщо ваш батько п'ять років тому вчасно подав заяву про прийняття спадщини після смерті бабусі, він юридично прийняв усю спадкову масу повністю, навіть якщо не завершив документальне оформлення до кінця– пояснив клієнту юрист.

Експерт наголосив, що для збереження нерухомості батькові достатньо звернутися до нотаріуса, який первинно відкрив спадкову справу. Жодних штрафних санкцій чи втрати прав через затримку у п'ять років законодавство не передбачає.

Скільки доведеться заплатити державі за переоформлення

Поширена тривога українців щодо величезних податків на старі спадкові справи є безпідставною. Якщо спадкодавець і спадкоємець є резидентами України, держава не стягує податок на доходи та військовий збір під час оформлення спадщини найближчими родичами.

Юрист Владислав Дерій нагадав, що закон не обмежує кількість успадкованого майна, яке підпадає під нульову ставку оподаткування.

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Для спадкоємців першого і другого ступеня споріднення вартість будь-якого об'єкта спадщини оподатковується за нульовою ставкою. Кількість майна не має значення– підкреслив юрист.

Фахівець також уточнив, що за нульової ставки не потрібно проводити обов'язкову платну оцінку майна чи подавати річну декларацію.

До слова, єдиний виняток, коли податки за спадщину повинні сплачуватися, стосується нерезидентів. Якщо одна зі сторін має такий статус, тоді доведеться сплатити 18% податку на доходи та 5% військового збору.

Перешкодою для отримання права власності на спадщину може бути недотримання термінів її прийняття, відсутність документів на майно та неправильне розуміння черговості.