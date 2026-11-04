За успадковану квартиру доведеться заплатити 10%: кого це стосується

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Хто має сплатити 10% за успадковану квартиру чи будинок

У 2026 році спадкоємці, які не належать до першого чи другого ступеня споріднення з померлим, мають сплачувати податки за отриману нерухомість, пише Державна податкова служба.

Це стосується, зокрема, двоюрідних братів і сестер, тіток та дядьків. Якщо обидві сторони є податковими резидентами України, загальна ставка становить 10%: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Наприклад за успадкований від дядька будинок вартістю 1,5 мільйона гривень доведеться сплатити 150 тисяч гривень податків. Якщо спадкоємець або померлий є нерезидентом України, ставка зростає до 23%, а сума платежів у цьому прикладі становитиме 345 тисяч гривень.

Резиденти можуть сплатити податки до оформлення спадщини або задекларувати дохід і сплатити їх пізніше, тоді як нерезиденти повинні зробити це до отримання свідоцтва про право на спадщину.

Хто може отримати нерухомість у спадщину без податків

Від сплати ПДФО та військового збору звільнені спадкоємці першого і другого ступенів споріднення. До них належать:

Перший ступінь – батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені.

– батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. Другий ступінь – рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.

Окремі податкові пільги також передбачені для осіб з інвалідністю I групи, дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, оформлення спадщини на квартиру може коштувати від кількох тисяч до сотень тисяч гривень. Послуги державного нотаріуса орієнтовно коштують від 500 до 2 тисяч гривень, а приватного – від 2 до 10 тисяч гривень. Додаткові витрати можуть виникнути через оцінку нерухомості, підготовку документів та реєстрацію права власності.