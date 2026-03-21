Служба по месту жительства во время военного положения: кто из военных имеет такое право

В 2026 году для нескольких категорий военных сохраняется право служить по месту жительства. В связи с определенными обстоятельствами у защитников возникает необходимость изменить место прохождения службы и командиры могут учитывать эту потребность.

Каким образом человек может служить вблизи места жительства?

Военный может оформить перевод на службу по месту жительства при условии наличия необходимых документов. Также такое право появляется у защитника, когда у него изменились жизненные обстоятельства, которые позволяют перевод. Эти категории определены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

В этом году право военных служить неподалеку от дома сохраняется и продлится до конца военного положения. Службу по месту жительства предоставят, если военный сам этого желает. Это касается таких категории:

родителей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;

родителей-одиночек, которые имеют детей до 18 лет;

тех, кто ухаживает за детьми с тяжелыми болезнями: онкологией, диабетом первого типа, церебральным параличом и т.д;

тех, кто имеет жену/мужа с инвалидностью I или II группы.

военные добровольцы, которые имеют инвалидность.

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больным родственником, которые в нем нуждаются.

Чтобы оформить свое право и служить исключительно по месту жительства, военный должен написать рапорт. Для подтверждения такой возможности нужно подать документы о состоянии здоровья свой или родственника, или другие соответствующие документы.

Далее следует получить решение командования и при наличии вакантной должности перейти служить туда.

Могут ли отказать в праве службы по месту жительства?

Командование может направить военного в другое подразделение, если нет свободных мест. Но обжаловать такое решение возможно.

Заместитель начальника отдела организационной работы, юридического обеспечения и развития инфраструктуры Регионального центра по предоставлению БВПП в городе Киеве Кирилл Валько рассказывает, что споры по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения и увольнения в большинстве случаев решаются после обращения в административный суд, или к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

