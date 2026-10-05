Услуги по выдаче паспортов возобновились: что важно помнить

В понедельник, 5 октября, все подразделения Государственной миграционной службы возобновили работу. В настоящее время гражданам доступны услуги как по оформлению, так и по выдаче документов.

Работают ли сервисы ГМС

Несколько дней продолжались работы по устранению сбоя в работе реестров, из-за чего были приостановлены некоторые услуги по оформлению документов. В ближайшее время должен заработать и сайт Государственной миграционной службы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Специалисты завершили технические работы в сервисах ГМС. С утра 5 октября возобновлена работа сервисов. Поэтому люди могут обращаться в подразделения службы или в ЦПАУ для оформления паспорта гражданина Украины и документа для выезда за границу.

Подразделения Миграционной службы и отделения "Паспортного сервиса" работают в штатном режиме в соответствии с графиками,

– говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что возобновлена работа всех сервисов и предоставление услуг. Также люди могут записываться в электронную очередь. А те записи, которые были сделаны на период сбоя, остаются в силе – то есть повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. В таком случае человек может прийти в подразделение и обратиться за услугой в удобное время.

При этом официальный сайт Государственной миграционной службы должен возобновить работу в ближайшие часы.

Напомним, доступ к информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы был ограничен из-за технической неисправности оборудования оператора связи. Услуги не предоставлялись до тех пор, пока продолжались восстановительные работы.

За границей выдача паспортов также продолжается в консульских службах и в подразделениях ГП "Документ". Чтобы украинцу призывного возраста предоставили услугу и готовый паспорт, он должен пройти проверку военно-учетных данных, которые отображаются в системе "Резерв+".