Гарантии от государства для военных базовой службы: депутаты приняли важный закон

Верховная Рада Украины на заседании 25 февраля приняла внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы и членов их семей. Ранее власти отменили срочную, а базовая военная служба стала альтернативой.

Что предусматривает законопроект №13646?

Законодательно военные базовой службы не приравнены к обычным воинам. Теперь же депутаты это исправили. У проекте №13646 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов" учтены все нормы о выплатах и социальной защите военных и семей.

Как сообщает 24 Канал, во время заседания "за" этот закон проголосовали 284 депутата – он принят в целом.



Так удалось урегулировать социальную защиту военнослужащих срочной военной службы, которые продолжают работать в Силах обороны.

В настоящее время около 230-ти военнослужащих срочной военной службы продолжают служить в Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, находясь, в частности, в плену, на лечении или в отпуске после лечения, пропали без вести, самовольно оставили воинскую часть, осужденные, взяты под стражу, арестованы военнослужащие, которые содержатся в дисциплинарных батальонах, а также на гауптвахтах Военной службы правопорядка,

– говорится в пояснительной записке.

Как пояснили в Верховной Раде, принятый закон №13646 предусматривает:

сохранение рабочего места и зарплаты. То есть те, кого призвали на службу после ее завершения имеют право вернуться на прежнее место работы. Государство обещает оказать помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.

после постановки на воинский учет. денежную компенсацию. Так за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска военнослужащий может получить компенсацию.

социальная защита и пенсионные права. По решению депутатов, время службы засчитывается в стаж работы.

Заметим! Законопроект внес соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины и соответствующие законы.

В общем, министр обороны Михаил Федоров отмечает, что закон формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы.

Такие воины во время службы будут получать гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Также они получили право на отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск в первый год работы.

Важно и то, что законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам семьям, члены которых погибли во время прохождения базовой службы. Депутаты решили, что единовременная выплата в размере 15 миллионов гривен будет предоставляться родственникам погибших. А те, у кого лен семьи пропал без вести – ежемесячно будут иметь около 120 тысяч гривен.

Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса,

– объяснил Федоров.

Авторы законопроекта уточняют, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

Позиции народных депутатов относительно закона

Депутаты Верховной Рады выступили за принятие закона №13646, ведь в военное время стоит обеспечивать военных особыми правами и решать их социальные вопросы.

Как отметил нардеп Максим Заремьский, принятые решения – это в первую очередь шаг к справедливости к нашим военным и их семьям.

Дмитрий Разумков вносил в законопроект правки относительно права на альтернативную службу и сроков службы (этот вопрос остается спорным еще с 2024 года). Также депутаты не внесли правки о досрочном освобождении военных базовой службы по потере кормильца, увеличении продолжительности отпуска до 60 дней и запрете взыскания всех выплат, кроме алиментов.

Какие еще социальные гарантии предусмотрены для военных в 2026 году?