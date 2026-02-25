Що передбачає законопроєкт №13646?

Законодавчо військових базової служби не прирівняні до звичайних воїнів. Тепер же депутати це виправили. У проєкті №13646 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань" враховані всі норми про виплати та соціальний захист військових та родин.

Дивіться також Зробіть це, якщо вас мобілізували: відверте інтерв'ю офіцера про БЗВП та службу в армії

Як повідомляє 24 Канал, під час засідання "за" цей закон проголосували 284 депутати – його прийнято в цілому.



Депутати підтримали закон №13646 / Скриншот

Так вдалося врегулювати соціальний захист військовослужбовців строкової військової служби, які продовжують працювати в Силах оборони.

На цей час близько 230-ти військовослужбовців строкової військової служби продовжують служити в Збройних Сил України та Національній гвардії України, перебуваючи, зокрема, у полоні, на лікуванні або у відпустці після лікування, зникли безвісти, самовільно залишили військову частину, засуджені, взяті під варту, заарештовані військовослужбовці, які утримуються у дисциплінарних батальйонах, а також на гауптвахтах Військової служби правопорядку,

– йдеться в пояснювальній записці.

Як пояснили в Верховній Раді, ухвалений закон №13646 передбачає:

збереження робочого місця та зарплати. Тобто ті, кого призвали на службу після її завершення мають право повернутися на колишнє місце роботи. Держава обіцяє надати допомогу в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.

після постановки на військовий облік. грошову компенсацію. Так за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки військовослужбовець може отримати компенсацію.

соціальний захист і пенсійні права. За рішенням депутатів, час служби зараховується до стажу роботи.

Зауважимо! Законопроєкт вніс відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та відповідні закони.

Загалом, міністр оборони Михайло Федоров зазначає, що закон формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби.

Такі воїни під час служби отримуватимуть гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Також вони отримали право на відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку в перший рік роботи.

Важливо й те, що законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат родинам, члени яких загинули під час проходження базової служби. Депутати вирішили, що одноразова виплата в розмірі 15 мільйонів гривень надаватиметься родичам загиблих. А ті, в кого лен родини зник безвісти – щомісячно матимуть близько 120 тисяч гривень.

Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу,

– пояснив Федоров.

Автори законопроєкту уточнюють, що його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

Позиції народних депутатів щодо закону

Депутати Верховної Ради виступили за ухвалення закону №13646, адже у воєнний час варто забезпечувати військових особливими правами й розвʼязувати їхні соціальні питання.

Як зазначив нардеп Максим Заремьский, ухвалені рішення – це в першу чергу крок до справедливості до наших військових та їхніх родин.

Дмитро Разумков вносив до законопроєкту правки щодо права на альтернативну службу й термінів служби (це питання залишається спірним ще з 2024 року). Також депутати не внесли правки про дострокове звільнення військових базової служби за втратою годувальника, збільшення тривалості відпустки до 60 днів і заборони стягнення всіх виплат, крім аліментів.

Які ще соціальні гарантії передбачені для військових у 2026 році?