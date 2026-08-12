Аренда за 30% дохода: как украинцы смогут получить социальное жилье по новому закону

Недавно вступил в силу закон, отменяющий прежние нормы Жилищного кодекса. Крупнейшая реформа за время независимости в сфере предоставления жилья не только соответствует европейским стандартам, но и решает проблему многолетних квартирных очередей, из-за которых граждане не могли получить жилье.

Социальная аренда теперь станет более популярной в Украине

Социальная аренда предусмотрена для граждан, которые не могут приобрести жилье. После реформы реализация этого права человека будет зависеть не от чиновников. Ведь будущая единая информационно-аналитическая система в сфере жилья будет содержать информацию о людях, жилом фонде и всех доступных программах обеспечения жильем. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Таким образом будет фиксироваться место в очереди на жилье для каждого украинца, нуждающегося в нем. Человек будет иметь право обратиться в свою общину и к операторам жилищного рынка для консультации или получения жилья в аренду.

Шуляк отметила, что Закон "Об основных принципах жилищной политики" пока носит рамочный характер, то есть не содержит конкретных цифр относительно дохода семьи, стоимости жилья или других критериев предоставления социальной аренды.

В самом законе вы не найдете ни формулы расчета арендной платы, ни критериев отбора, ни норм площади. Разработку этих механизмов и всю практическую реализацию закон делегирует Кабинету Министров. А ключевые параметры социального жилья, а именно порядок расчета арендной платы, нормы площади, очередность предоставления жилья, будут определяться уже отдельным специальным законом "О жилищном фонде социального назначения",

– рассказала народный депутат.

По ее словам, примерно в первом квартале 2027 года этот закон также вступит в силу, и тогда уже будут известны конкретные ограничения по доходу, стоимости и площади жилья.

Законодатели сначала закрепляют прозрачные принципы социальной аренды и права людей на получение жилья, а детали будут прописаны уже в подзаконных актах и специальных законах.

Как работает принцип социальной аренды

Если человек получает жилье по социальной аренде, то с него не могут взимать более 30% от дохода семьи. Если сумма превышает этот предел, то ее компенсирует государство или община. То есть компенсация не всегда достигает 100%, такой размер является правильным только для наиболее уязвимых категорий. Если семья малообеспеченная, то ей может быть компенсировано не менее 70%.

Однако точные размеры компенсации пока не установлены. Елена Шуляк описала лишь базовый принцип действия социальной аренды. Предусмотрено, что больше будет получать тот, кто больше нуждается в помощи.

Депутат также уточнила, что платежи за социальную аренду не исчезают, а направляются в специальный револьверный фонд, с которого в дальнейшем будет строиться новое социальное жилье.

Напомним, социальная аренда жилья предназначена для людей, которые не могут позволить себе аренду по рыночным ценам. Жилье будет сдаваться на долгосрочной основе и по цене ниже рыночной. В первую очередь программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, молодые семьи, людей с низкими доходами и другие уязвимые категории. Чтобы претендовать на такое жилье, необходимо подтвердить доходы.

Фонд социального жилья планируется создать за счет строительства новых квартир, выкупа готового жилья, а также использования государственного и коммунального жилищного фонда. В перспективе правительство также планирует ввести механизм выкупа квартиры: человек сможет постепенно выплачивать ее стоимость и в конечном итоге стать владельцем.