Подробно о том, кто же может претендовать на жилье от государства, рассказывает 24 Канал.
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Кто имеет право на льготное жилье
Закон дает такое толкование социального жилья – недвижимость, которую государство предоставляет бесплатно в пользование людям, которые имеют низкие доходы или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
В 2025 году это такие категории населения:
- люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем жилье.
- граждане, которые проживают в зданиях, признанных аварийными;
- дети-сироты после завершения обучения, которые не имеют собственного жилья;
- внутренне перемещенные лица, которые не имеют жилья на территории, подконтрольной Украине;
- семьи, в которых имеется жилая площадь на человека в менее чем 7 квадратов;
- люди с очень низким среднемесячным доходом.
Кто может получить жилье вне очереди
Приоритетное жилищное обеспечение определено для таких категорий граждан:
- семьи погибших военных;
- реабилитированные жертвы политических репрессий;
- участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
- дети-сироты и дети с инвалидностью;
- пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- многодетные семьи с 5 и более детьми.
Военные имеют приоритет на бесплатное жилье / Фото Future Publishing
Какое жилье может предоставить государство
Жилье может быть разным – от отдельной комнаты в коммунальной квартире до полноценной квартиры или дома. Обычно речь идет о недвижимости на вторичном рынке.
Минимальная норма жилой площади – 13,65 квадратного метра на одного человека. Однако местные власти могут предоставить дополнительные 10 квадратов или даже отдельное жилье, если есть подтвержденная потребность.
Важно! По информации Минобороны, закон в 2025 году гарантирует для военных постоянное бесплатное жилье (они могут стать в очередь на квартиру, которая будет передана им в собственность), служебное жилье или компенсацию за аренду, если нет возможности обеспечить жильем.
Как получить бесплатное жилье
Чтобы получить бесплатное жилье, необходимо:
- обратиться в местный орган власти;
- предоставить документы, подтверждающие право на льготу или сложные жизненные обстоятельства;
- пройти проверку условий жилья;
- получить решение жилищной комиссии о постановке на учет;
- ждать выделения жилья или компенсации в соответствии с очередью.