Подробно о том, кто же может претендовать на жилье от государства, рассказывает 24 Канал.

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Кто имеет право на льготное жилье

Закон дает такое толкование социального жилья – недвижимость, которую государство предоставляет бесплатно в пользование людям, которые имеют низкие доходы или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2025 году это такие категории населения:

люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем жилье.

граждане, которые проживают в зданиях, признанных аварийными;

дети-сироты после завершения обучения, которые не имеют собственного жилья;

внутренне перемещенные лица, которые не имеют жилья на территории, подконтрольной Украине;

семьи, в которых имеется жилая площадь на человека в менее чем 7 квадратов;

люди с очень низким среднемесячным доходом.

Кто может получить жилье вне очереди

Приоритетное жилищное обеспечение определено для таких категорий граждан:

семьи погибших военных;

реабилитированные жертвы политических репрессий;

участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

дети-сироты и дети с инвалидностью;

пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

многодетные семьи с 5 и более детьми.



Военные имеют приоритет на бесплатное жилье / Фото Future Publishing

Какое жилье может предоставить государство

Жилье может быть разным – от отдельной комнаты в коммунальной квартире до полноценной квартиры или дома. Обычно речь идет о недвижимости на вторичном рынке.

Минимальная норма жилой площади – 13,65 квадратного метра на одного человека. Однако местные власти могут предоставить дополнительные 10 квадратов или даже отдельное жилье, если есть подтвержденная потребность.

Важно! По информации Минобороны, закон в 2025 году гарантирует для военных постоянное бесплатное жилье (они могут стать в очередь на квартиру, которая будет передана им в собственность), служебное жилье или компенсацию за аренду, если нет возможности обеспечить жильем.

Как получить бесплатное жилье

Чтобы получить бесплатное жилье, необходимо: