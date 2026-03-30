Не все владельцы это знают: как содержать собак на привязи, чтобы не нарушать закон

В Украине не запрещено держать собак привязанными, однако законодательство определяет четкие правила, которых хозяева должны придерживаться. Если животные будут содержаться по закону и с учетом потребностей, то это не будет считаться жестким обращением.

При каких условиях собаку можно держать на привязи?

В сети писали, что в Украине якобы полностью запрещено привязывать собак. Однако в Госпродпотребслужбе объяснили, что полного запрета законодательство не предусматривает, однако к этому вопросу нельзя относиться легкомысленно.

Содержать собак на привязи можно, если они при этом не страдают. В Украине определены правила гуманного обращения с животными.

С 2021 года основные нормы содержания собаки привязанной регулируются Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Так собака должна быть привязана палкой, не короче 20 метров. Но если собака является сторожем, то содержать ее можно на привязи, длиной 10 метров.

Собака должна иметь возможность спрятаться в помещении или в будке. Нельзя оставлять животное исключительно на улице.

Также привязывать собаку нельзя под прямыми солнечными лучами и когда температура воздуха превышает 20 градусов тепла или меньше 0 градусов. В таком случае для животного должно быть обустроено укрытие.

Важно также то, что домашнее животное запрещено оставлять без присмотра в общественных местах или местах скопления людей. Категорически запрещено привязывать собак к транспортным средствам и заставлять их бежать за ним.

