За яких умов собаку можна тримати на прив'язі?

В мережі писали, що в Україні нібито повністю заборонено прив’язувати собак. Проте у Держпродспоживслужбі пояснили, що повної заборони законодавство не передбачає, проте до цього питання не можна ставитися легковажно.

Утримувати собак на прив'язі можна, якщо вони при цьому не страждають. В Україні визначені правила гуманного поводження з тваринами.

З 2021 року основні норми утримання собаки прив'язаною регулюються Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Так собака має бути прив'язана ціпком, не коротшим за 20 метрів. Але якщо собака є сторожем, то утримувати її можна на прив'язі, довжиною 10 метрів.

Собака повинна мати можливість сховатися в приміщенні або в будці. Не можна залишати тварину виключно на вулиці.

Також прив'язувати собаку не можна під прямим сонячним промінням і коли температура повітря перевищує 20 градусів тепла або менша за 0 градусів. У такому випадку для тварини має бути облаштоване укриття.

Важливо також те, що домашню тварину заборонено залишати без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей. Категорично заборонено прив'язувати собак до транспортних засобів та примушувати їх бігти за ним.

