Чи можна брати собак до магазинів в Україні?

Органи самоврядування та бізнеси нині самостійно ухвалюють рішення про дозвіл відвідувати магазини із чотирилапими. Старі правила діють в більшості великих міст, однак і там бувають виключення. Однак деякі норми встановлені Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", який було оновлено у 2021 році.

Стаття 9 зобов’язує власників тварин дотримуватися санітарних норм, щоб вони не створювали загрози людям. Чотирилапих також не можна залишати самих у громадських місцях.

Також за прийнятими нормами, тварини не можуть блукати вільно. Вигулювати їх потрібно під наглядом і в більшості випадків – тільки на повідцю для небезпечних порід.

Заборона також встановлена в Києві рішення міської ради ще від 2007 року. Там чітко заборонено брати собак до магазинів, кафе та закладів харчування. Виключення в усіх випадках – "собаки-поводирі", які супроводжують людей з вадами зору.

Уточнимо! Якщо заклад забороняє людині з вадами зору приходити із собакою-поводирем, то можна телефонувати "гарячу лінію" Мінсоцполітики за номером 15-47.

Львівська міська рада також вводила заборону через гігієнічні норми. Такою була вимога й Держпродспоживслужба, щоб безпечність їжі залишалася пріоритетом. Це унеможливлювало перебування собак в закладах харчування.

Однак великі мережі почали виконувати pet-friendly-рішення. Так за прив’язування собаки біля входу надовго власник може отримати штраф до 340 гривень. Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії вважаються жорстоким поводженням з твариною.

У мережі АТБ вирішили послабити правила взимку, "Сільпо" зробив усе, аби песикам було комфортно в магазині, а відвідувачам – безпечно. В "Ашані" та "Форі" частіше за все собак не пускають до магазинів.



Правила відвідування магазинів із собаками / Інфографіка 24 Каналу

Варто пам'ятати! Через локальну заборону в деяких містах відвідування магазину чи закладу харчування з собаками може загрожувати власнику штрафом від 170 до 340 гривень.

Важливо одне, якщо на вулиці мороз чи негода, то із собакою краще відвідувати ті магазини, які дозволяють перебувати тваринам у своїх приміщеннях. Крім того, конкретні магазини можуть мати свої правила, а тому краще уточнювати дозвіл безпосередньо в них. Для цього, наприклад, можна зателефонувати до закладу.

Господар має слідкувати за поведінкою собаки, не дозволяти їй чіпати продукти чи інші речі, голосно гавкати чи йти близько до людей. Адміністрація магазину може викликати патруль, якщо відбудеться конфлікт. Для повної безпеки власникам песиків радять взяти із собою одноразові пелюшки, а перед входом за можливості почистити лапи тваринки.

У 2026 році держава, можливо, ухвалить закон, який лобіюють Мінекономіки та UAnimals. Планується офіційно зробити так, щоб бізнес сам встановлював правила й створював у себе зони для тварин.

Що ще відомо про законодавство про жорстоке поводження з тваринами?