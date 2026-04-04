Продажа доли имущества – возможна: нужно ли согласие совладельцев и какие есть нюансы

Нередко имущество умершего передается по наследству нескольким родственникам. Тогда каждый из них имеет долю, которой может распоряжаться. В таком случае лишь возникает вопрос, имеет ли человек право продавать принадлежащую ему часть.

Как регулируется распоряжение долей имущества у наследодателя?

Условия продажи доли имущества и защита прав других совладельцев регулируется Гражданским кодексом Украины. Статьи 355 и 366 разделяют общую долевую собственность и общую совместную собственность. Первые отношения предусматривают собственность двух или более лиц с определением долей на право собственности. Во втором случае доли остаются неопределенными.

Смотрите также Завещание могут признать недействительным: на какие риски обратить внимание наследникам

Эти доли считаются не имуществом в натуре, а правом собственности на общее имущество в целом. Владелец может самостоятельно распоряжаться долей. То есть он может продать или подарить то имущество, или внести его в свое завещание. Важно, что для этого он не должен получать согласие других совладельцев на отчуждение.

Министерство юстиции отмечает, что совладелец все равно должен уведомить письменно других о намерении продать кому-то имущество, а также его цену. При этом приобрести его долю может и другой совладелец, который, у которого есть преимущественное право на покупку. Исключение – продажа имущества через публичные торги.

Доказательством о том, что другие наследники знают о намерении о продаже доли, может быть свидетельство от нотариуса и заявление от совладельцев об отказе первоочередной покупки имущества.

Важно! Если кто-то из совладельцев не купят недвижимое имущество в течение одного месяца, а движимое – в течение 10 дней, то продавец может выбрать другого человека. А если на имущество претендует несколько совладельцев, то продавец тоже может выбрать покупателя среди них.

В то же время передавать или дарить имущество в первую очередь совладельцам он не должен.

Сколько налогов должен уплатить наследник при продаже имущества?