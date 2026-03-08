Судьба семейного имущества: как супруги могут создать совместное завещание

Украинское законодательство предусматривает совместное составление завещания жены и мужа. Супруги общим документом могут определить судьбу общего имущества.

Как создать совместное завещание супругов?

Нормы Гражданского кодекса имеют возможность совместного документа о наследстве. Муж и жена могут распоряжаться имуществом, на которое имеют право общей собственности. Об этом сообщили в Сумском межрегиональном управлении Минюста.

Смотрите также Наравне с близкими родственниками: наследник четвертой очереди может получить имущество умершего

Юридическое завещание имеет особую юридическую конструкцию. Супруги подписывают такой документ и по его условиям доля в общем имуществе переходит ко второму из супругов, когда один из них умер. Уже когда не становится и второго партнера, то имущество переходит в собственность лиц, которые определены в общем завещании.

Такой вид завещания помогает сохранить имущество в целостности и распределить его по общей воле супругов.

Возможность отказа от общего завещания также предусмотрена в соответствующей статье Гражданского кодекса. При жизни обоих супругов такой документ разрывается, но только при условии нотариально удостоверения.

Важно! В случае смерти одного из супругов нотариус проводит действия для гарантированного выполнения условий совместного завещания. На документ накладывается запрет на отчуждение имущества.

Что стоит знать о разделе имущества в супружестве?