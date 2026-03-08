Судьба семейного имущества: как супруги могут создать совместное завещание
- Супруги в Украине могут составить совместное завещание, которое определяет судьбу общего имущества.
- Совместное завещание может быть расторгнуто при жизни обоих партнеров с нотариальным заверением.
Украинское законодательство предусматривает совместное составление завещания жены и мужа. Супруги общим документом могут определить судьбу общего имущества.
Как создать совместное завещание супругов?
Нормы Гражданского кодекса имеют возможность совместного документа о наследстве. Муж и жена могут распоряжаться имуществом, на которое имеют право общей собственности. Об этом сообщили в Сумском межрегиональном управлении Минюста.
Юридическое завещание имеет особую юридическую конструкцию. Супруги подписывают такой документ и по его условиям доля в общем имуществе переходит ко второму из супругов, когда один из них умер. Уже когда не становится и второго партнера, то имущество переходит в собственность лиц, которые определены в общем завещании.
Такой вид завещания помогает сохранить имущество в целостности и распределить его по общей воле супругов.
Возможность отказа от общего завещания также предусмотрена в соответствующей статье Гражданского кодекса. При жизни обоих супругов такой документ разрывается, но только при условии нотариально удостоверения.
Важно! В случае смерти одного из супругов нотариус проводит действия для гарантированного выполнения условий совместного завещания. На документ накладывается запрет на отчуждение имущества.
Что стоит знать о разделе имущества в супружестве?
Супруги еще в начале проживания семьей могут определить в брачном договоре порядок пользования имуществом, раздел собственности, финансовые обязанности или правила содержания семьи. Однако документ признается недействительным, если он нарушает права одного из супругов, ставит кого-то в крайне невыгодное положение или противоречит законодательству.
После смерти одного из супругов другой может оформить наследство на квартиру. Для этого определяют долю умершего в общем имуществе, а после наследники должны обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти.
К личной собственности одного из супругов принадлежит имущество, полученное по наследству или по договору дарения, то, что было приобретено до брака или за личные средства, а также вещи индивидуального пользования.