Что делать сразу после смерти мужа или жены?

Первым шагом является обращение к нотариусу по месту открытия наследства, пишет 24 Канал со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Важно! Именно нотариус открывает наследственное дело и принимает заявления от всех возможных наследников. Один из супругов должен подать отдельное заявление по оформлению своей доли в совместно нажитом имуществе.

В большинстве случаев речь идет о половине имущества, приобретенного во время брака, если иное не предусмотрено брачным договором или решением суда.

Нотариус проверяет правовой статус имущества, наличие обременений и круг наследников первой очереди, к которым относятся дети, родители и второй из супругов.

После принятия заявления нотариус обязан уведомить других наследников об открытии наследственного дела и перечень имущества, которое входит в наследственную массу. Сообщение осуществляется официальным путем, чтобы все стороны имели возможность отреагировать или подать свои возражения.

Какие документы нужны для оформления права собственности на долю в общем имуществе?

Для начала процедуры необходимо подготовить пакет документов, без которых оформление невозможно, отмечают в юридической компании "Prikhodko".

Перечень базовых документов состоит из:

свидетельства о смерти одного из супругов;

свидетельства о браке;

документы, подтверждающие право собственности на имущество;

выписки из Государственного реестра вещных прав;

технические документы на недвижимость или транспортные средства.

Нотариус дополнительно проверяет информацию в государственных реестрах, чтобы убедиться в отсутствии арестов, ипотеки или запретов на отчуждение. Если обнаруживаются расхождения, оформление может быть приостановлено до их устранения.

Какие сложности могут возникнуть при оформлении наследства?

Обратите внимание! Одной из распространенных проблем является ситуация, когда имущество или документы находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. В таких случаях нотариус работает с имеющимися реестрами, а при необходимости наследники вынуждены обращаться в суд для подтверждения своих прав.

Другая сложность возникает, когда имущество находится под обременением, например в залоге банка. Нотариус может выдать свидетельство о праве собственности на долю одного из супругов, но при этом обязательно информирует кредитора об изменении правового статуса имущества.

