Что известно об истории с квартирой?

Автор приобрела квартиру, которую продавец получил в наследство, по выгодной цене, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбук.

Сделка была стандартной, нотариус оформил документы, было свидетельство и право на наследство, поэтому подозрения о продаже квартиры не возникли. После приобретения квартиры новая владелица сделала ремонт и жила там. Долгое время не было никаких замечаний, пока владелице не поступило письмо от суда.

По словам автора сообщения, появился родственник, который не знал о наследстве, поэтому обжаловал право на него. В результате судебное разбирательство поставило под сомнение право собственности покупателя.

Автор рассказала, что суд признал требования нового наследника обоснованными, а квартиру забрали несмотря на то, что покупатель уже является официальным владельцем квартиры. Возврат средств в такой ситуации часто остается формальностью, поскольку продавец уже не имеет денег.

Что пишут другие пользователи?

В комментариях пользователи отмечали, что это может быть типичной схемой мошенников. Некоторые из комментаторов посоветовал требовать ареста имущества до полной уплаты продавцом средств за квартиру.

Часть советует избегать покупки квартир, которые продают сразу после оформления наследственных прав, или проверять семейную историю умершего. Другие отмечают, что значительно заниженная цена должна настораживать, ведь в суде это может трактоваться как признак осознанного риска.

Что говорит законодательство?

Согласно Гражданскому кодексу Украины, общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев, а для обращения в суд по защите гражданских прав применяется исковая давность, которая может быть возобновлена при наличии уважительных причин.

Обратите внимание! Срок для обжалования права собственности без необходимости доказывать уважительную причину составляет 3 года. Но суд может восстановить срок, если наследник докажет, что не знал о смерти родственника и наследстве. Например, документальное подтверждение, что наследник находился за границей.

Также нотариус не ищет всех родственников, он работает только с теми, кто обратился в течение 6 месяцев. Если наследник о существовании наследства не знал и не появился вовремя, нотариус не несет ответственности за это. Поэтому риск всегда остается на стороне покупателя при покупке квартиры, которую недавно унаследовали.

Кто имеет право на квартиру после смерти собственника?

Наследники первой очереди, такие как дети, муж или жена, и родители имеют приоритет на наследство, если нет завещания. Завещание позволяет владельцу самостоятельно определить наследников, но несовершеннолетние или нетрудоспособные родственники имеют право на обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве в Украине гарантирует, что отдельные родственники получат часть наследства независимо от завещания. К обязательным наследникам относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные муж, жена, или родители.

Наследство признается выморочным, если наследники не реализовали право на наследство или были отстранены от наследования. Имущество переходит в собственность государства при отсутствии наследников, письменного отказа наследников или неоформления наследства в установленный срок.