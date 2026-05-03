Кредиты во время войны: можно ли их списать через банкротство

Прошло уже более четырех лет с начала повтомасштабного вторжения России в Украину. Боевые действия, оккупация, проблемы со светом и отоплением в частности повлияли на финансовое состояние людей в стране.

Можно ли списать кредиты из-за банкротства во время войны?

В то же время война является форс-мажорным обстоятельством, поэтому украинцев могут освободить от штрафов за просрочку кредита, о чем пишет УНИАН.

Адвокат Игорь Ясько объяснил, что сам долг никуда не исчезает. При этих обстоятельствах меняется порядок начисления пени и других санкций.

Эксперт советует прекратить выплаты по кредиту в случае фактической невозможности его выплачивать. Это может эвакуация из города, отсутствие доступа к банковской инфраструктуре и тому подобное.

В противном же случае сумма долга может расти. Но только за счет основной задолженности и обычных процентов, если это предусмотрено договором.

Неуплата по кредиту приведет к таким плохим последствиям:

негативной кредитной истории;

возможности судебного взыскания;

передачи дела коллекторам.

Важно! Согласно закону, начиная с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения, банки не могут начислять новые штрафы, пеню или другие санкции по кредитам, в частности карточным.

Что делать, если начисления таки есть?

Если начисления появились, то банк обязан их списать. Заемщик может подать в банк требование о списании незаконно начисленных штрафов и пени. Если начисления все еще не прекращаются, то следует обратиться с жалобой в Национальный банк Украины, регулятора финансового рынка или в суд.

Но начисление процентов по кредиту является законным. Списание процентов возможно только по индивидуальной договоренности с банком.

В то же время списание долга, как пояснил эксперт, возможно законно в двух случаях:

имущество, которое служило обеспечением (залогом) по кредиту, было уничтожено в результате войны; по договоренности с банком, если кредитный портфель признан безнадежным или он подпадает под специальные программы банка.

Обратите внимание! Украинские военнослужащие во время службы и 90 дней после демобилизации не обязаны возвращать кредиты и не платят штрафы.

Юрист практики банкротства и реструктуризации долгов Анастасия Шаховец подробно расписала, как проходит процедура банкротства в Украине. В самом начале должник подает заявление в хозяйственный суд по месту своей регистрации. К самому заявлению прилагаются необходимые документы.

Следующий этап – это открытие производства по делу о банкротстве. То есть суд рассматривает поданное заявление и принимает решение. Если суд удовлетворяет заявление, то назначается арбитражный управляющий. Он как раз и будет управлять процедурой банкротства.

Реструктуризация долгов происходит именно для физических лиц. Что происходит здесь? Должник и кредиторы пытаются достичь соглашения о реструктуризации долгов.

Еще один шаг – это погашение долгов:

если реструктуризация невозможна, то наступает процедура погашения долгов;

имущество должника продается с аукциона, а средства от продажи направляются на погашение долгов.

В дальнейшем остаточные долги могут быть списаны.

Что еще следует знать о банкротстве в Украине?

Согласно информации Министерства юстиции, для того, чтобы объявить себя банкротом, следует подготовить определенные документы. Это декларация об имущественном состоянии, список кредиторов и должников с указанием сумм, документы о доходах, описание имущества с подтверждающими документами, информация о счетах в банках и других финансовых учреждениях, а также копии сделок по ценному имуществу за последний год.

Адвокат объединения Investment Lawyer Group Анна Пихотенко отметила, что банкротство физических лиц – это не мгновенный или беззаботный способ избавиться от долгов. Речь идет о цивилизованном европейском инструменте. Его главной целью является защита добросовестных должников и дисциплинирует кредиторов.