Где получить справку из актовых записей: о рождении, браке, разводе или смерти
- Актовые и метрические книги хранятся в государственных архивах после 75 лет пребывания в отделах регистрации актов гражданского состояния.
- Запросы на архивную справку можно подавать лично, по почте или в электронной форме, отмечая необходимые данные, со сроком рассмотрения до 30 дней.
Место хранения актовых и метрических книг зависит от даты составления записи. От этого же зависит и то, куда именно нужно обращаться за справкой, при этом помня о сроках рассмотрения запросов.
Как и где получить архивную справку?
Книги государственной регистрации актов гражданского состояния и метрические книги ежегодно передаются на постоянное хранение в государственные архивы, сообщает Министерство юстиции Украины. Это происходит после завершения 75-летнего срока их пребывания в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния.
Если с даты составления актовой записи прошло менее 75 лет, для получения справки необходимо обращаться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. По истечении этого срока документы передаются в государственный архив соответствующей области или города Киева, и именно туда подается запрос на архивную справку.
Запрос можно подать лично, отправить по почте или, при наличии технической возможности, подать в электронной форме. В обращении следует обязательно указать фамилию, имя и отчество, дату и место события, тип необходимого документа, а также контактные данные заявителя.
Помните! Срок рассмотрения обращения составляет до 30 календарных дней, а в исключительных случаях может быть продлен до 45 дней по решению руководителя архива. Если архивное учреждение расположено на временно оккупированной территории и не имеет возможности обрабатывать запросы граждан, Государственная архивная служба Украины может определить другое государственное архивное учреждение временным хранителем фондов с правом выдачи информационных документов.
