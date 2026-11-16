Статус инвалида для бойцов ТрО: какая справка важна для военных

Порядок оформления инвалидности вследствие войны для бойцов территориальных общин был существенно пересмотрен на правительственном уровне. Отныне для получения гарантий потребуется более строгий набор первичных подтверждений боевого участия.

Правительство расширило действие справки об обороне Украины

Правовой механизм подтверждения боевых травм и участия в мероприятиях по защите государства претерпел существенные изменения. Кабинет Министров закрепил их в постановлении №1414. Четко определен круг субъектов, на которых распространяется действие правительственного документа.

Как пояснили в Кабмине, если доброволец территориальной общины имеет официальную справку о непосредственном участии в обороне страны, то он имеет право не только на получение статуса участника боевых действий, но и при необходимости может оформить инвалидность вследствие войны.

Такое право с 11 ноября 2026 года получили

бойцы добровольческих формирований территориальных общин, получившие ранения, контузии, увечья или травмы во время выполнения оборонных задач;

защитники из расформированных подразделений территориальной обороны, у которых в настоящее время нет прямого правопреемника;

военнослужащие и добровольцы, которым статус участника боевых действий был присвоен в автоматическом режиме через цифровые реестры.

Какие документы подтверждают ранение

Нормативный акт вводит строгие требования к оформлению самой справки об участии. В частности, в документе указываются реквизиты как минимум одного подтверждающего акта или приказа. Также, согласно установленным правилам, факт причинения вреда здоровью во время выполнения боевых задач должен подтверждаться исчерпывающим перечнем медицинской и военной документации.

Обязательным условием для назначения инвалидности в связи с боевыми действиями является выписка из журнала боевых действий или копия боевого донесения. Также требуется первичная медицинская карта фиксации ранения или выписной эпикриз из учреждения здравоохранения.

Обратите внимание! Военнослужащий имеет право и обязан запрашивать официальные сведения из Медицинской информационной системы (МИС) Вооруженных Сил Украины.

Важную роль также играет справка от командования: если добровольческое формирование расформировано, документ подписывает командир соответствующей воинской части Сил территориальной обороны ВСУ, а достоверность внесенных данных своей подписью подтверждает начальник штаба.

Риски отказа и порядок обжалования решений

Правительство отдельно устранило коллизию, связанную с дублированием ветеранских статусов. Предыдущее автоматическое присвоение лицу статуса УБД теперь является официальным основанием для отказа в повторном рассмотрении документов по стандартной общей процедуре. Вместе с тем определен перечень профильных ведомственных комиссий, наделенных правом лишать автоматически присвоенного статуса при наличии несоответствий.

В случае вынесения неправомерного отказа или отмены статуса закон гарантирует право на правовую защиту. Такое решение подлежит обжалованию в административном порядке в вышестоящий орган или непосредственно в судебном порядке путем подачи иска в окружной административный суд.

Напомним, в 2026 году для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрены новые суммы выплат – 18 885 гривен для 1 группы, 15 494 гривен для 2 группы, 10 625 гривен для 3 группы.

К слову, государство проводит проверки законности присвоения статуса ветерана и УБД. Так в 2025 году было выявлено 1 840 нарушений из 12 тысяч случаев. Министерство по делам ветеранов рекомендует пересмотреть решения с нарушениями и может отменить неправомерно предоставленные льготы и социальное обеспечение.