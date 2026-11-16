Статус инвалида для бойцов ТрО: какая справка важна для военных

Правительство расширило действие справки об обороне Украины

Правовой механизм подтверждения боевых травм и участия в мероприятиях по защите государства претерпел существенные изменения. Кабинет Министров закрепил их в постановлении №1414. Четко определен круг субъектов, на которых распространяется действие правительственного документа.

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Как пояснили в Кабмине, если доброволец территориальной общины имеет официальную справку о непосредственном участии в обороне страны, то он имеет право не только на получение статуса участника боевых действий, но и при необходимости может оформить инвалидность вследствие войны.

Такое право с 11 ноября 2026 года получили

бойцы добровольческих формирований территориальных общин, получившие ранения, контузии, увечья или травмы во время выполнения оборонных задач;

защитники из расформированных подразделений территориальной обороны, у которых в настоящее время нет прямого правопреемника;

военнослужащие и добровольцы, которым статус участника боевых действий был присвоен в автоматическом режиме через цифровые реестры.

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Какие документы подтверждают ранение

Нормативный акт вводит строгие требования к оформлению самой справки об участии. В частности, в документе указываются реквизиты как минимум одного подтверждающего акта или приказа. Также, согласно установленным правилам, факт причинения вреда здоровью во время выполнения боевых задач должен подтверждаться исчерпывающим перечнем медицинской и военной документации.

Обязательным условием для назначения инвалидности в связи с боевыми действиями является выписка из журнала боевых действий или копия боевого донесения. Также требуется первичная медицинская карта фиксации ранения или выписной эпикриз из учреждения здравоохранения;

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Обратите внимание! Военнослужащий имеет право и обязан запрашивать официальные сведения из Медицинской информационной системы (МИС) Вооруженных Сил Украины.

Важную роль также играет справка от командования: если добровольческое формирование расформировано, документ подписывает командир соответствующей воинской части Сил территориальной обороны ВСУ, а достоверность внесенных данных своей подписью подтверждает начальник штаба.

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Риски отказа и порядок обжалования решений

Правительство отдельно устранило коллизию, связанную с дублированием ветеранских статусов. Предыдущее автоматическое присвоение лицу статуса УБД теперь является официальным основанием для отказа в повторном рассмотрении документов по стандартной общей процедуре. Вместе с тем определен перечень профильных ведомственных комиссий, наделенных правом лишать автоматически присвоенного статуса при наличии несоответствий.

В случае вынесения неправомерного отказа или отмены статуса закон гарантирует право на правовую защиту. Такое решение подлежит обжалованию в административном порядке в вышестоящий орган или непосредственно в судебном порядке путем подачи иска в окружной административный суд.

Напомним, в 2026 году для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрены новые суммы выплат – 18 885 гривен для 1 группы, 15 494 гривен для 2 группы, 10 625 гривен для 3 группы.

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К слову, государство проводит проверки законности присвоения статуса ветерана и УБД. Так в 2025 году было выявлено 1 840 нарушений из 12 тысяч случаев. Министерство по делам ветеранов рекомендует пересмотреть решения с нарушениями и может отменить неправомерно предоставленные льготы и социальное обеспечение.