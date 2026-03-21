Так требует закон: адвокат назвал ключевое условие для получения статуса УБД
- Статус участника боевых действий предоставляется военным, которые непосредственно находились на линии разграничения.
- Государство упростило процесс получения статуса УБД, предусмотрев внесение данных в специальный реестр.
Не все военные Сил обороны Украины принимают участие в защите государства на передовой. Поэтому законодательство и разграничивает участников боевых действий и военных, выполняющих задачи только в тылу.
Кто может получить статус участника боевых действий?
Участником боевых действий военный может называться только тогда, когда он непосредственно находился на линии разграничения и выполнял боевые задачи. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Вадим Гречкивский.
Законодательство определяет, что для получения статуса УБД военный должен находиться исключительно в боевых зонах, которые считаются таковыми по определенным нормативно-правовым актам. Поэтому участники других военных формирований, таких как противовоздушная оборона, в большинстве случаев не имеют права оформить такой статус УБД.
Воин должен иметь документы, боевое распоряжение о том, что он отправляется на выполнение задания в зону боевых действий. Только на основании боевого распоряжения принимается решение о предоставлении статуса участника боевых действий.
К слову, сейчас получение статуса УБД государство упростило. Как пояснили в Министерстве обороны Украины, когда военный получил боевой приказ, то его часть должна в течение пяти дней внести информацию о нем в специальный реестр или передать их соответствующему органу.
Далее сведения вносятся в реестр еще за пять дней. Тогда, если информация соответствует установленным требованиям, военному автоматически предоставляется статус УБД через систему Реестра. Если же возникают вопросы относительно несоответствия данных, то информация передается в комиссии по вопросам предоставления статуса УБД, которая уже принимает дальнейшие решения.
Ранее суд объяснил, что ключевое условие для статуса УБД – это непосредственное участие в боевых действиях или выполнение боевых задач. Сама служба не гарантирует получение статуса без подтверждения боевых задач.
После начала полномасштабной войны не установлен минимальный срок службы. Важен сам факт участия. Это подтверждают документы: боевые приказы или журналы боевых. Так даже несколько дней на фронте могут дать право на статус.
Часть льгот участников боевых действий распространяется именно на членов семьи, а не только на военного. Это означает, что государство учитывает социальную защиту семьи в целом, но конкретный объем помощи зависит от статуса и документов.