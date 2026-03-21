Так требует закон: адвокат назвал ключевое условие для получения статуса УБД

Не все военные Сил обороны Украины принимают участие в защите государства на передовой. Поэтому законодательство и разграничивает участников боевых действий и военных, выполняющих задачи только в тылу.

Кто может получить статус участника боевых действий?

Участником боевых действий военный может называться только тогда, когда он непосредственно находился на линии разграничения и выполнял боевые задачи. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Вадим Гречкивский.

Законодательство определяет, что для получения статуса УБД военный должен находиться исключительно в боевых зонах, которые считаются таковыми по определенным нормативно-правовым актам. Поэтому участники других военных формирований, таких как противовоздушная оборона, в большинстве случаев не имеют права оформить такой статус УБД.

Вадим Гречкивский Адвокат Воин должен иметь документы, боевое распоряжение о том, что он отправляется на выполнение задания в зону боевых действий. Только на основании боевого распоряжения принимается решение о предоставлении статуса участника боевых действий.

К слову, сейчас получение статуса УБД государство упростило. Как пояснили в Министерстве обороны Украины, когда военный получил боевой приказ, то его часть должна в течение пяти дней внести информацию о нем в специальный реестр или передать их соответствующему органу.

Далее сведения вносятся в реестр еще за пять дней. Тогда, если информация соответствует установленным требованиям, военному автоматически предоставляется статус УБД через систему Реестра. Если же возникают вопросы относительно несоответствия данных, то информация передается в комиссии по вопросам предоставления статуса УБД, которая уже принимает дальнейшие решения.

