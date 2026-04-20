Без бумажных справок: трудовой стаж граждан будут проверять в реестрах

Работодатель на самом деле не обязан оцифровывать трудовую книжку работника. Качественная оцифровка документов является хорошей практикой. Но теперь документы для оформления пенсии государство будет искать само благодаря обновленным правилам взаимодействия между гражданами и Пенсионным фондом Украины.

Как государство будет узнавать о документах, которые не подлежат оцифровке?

Наличие всех документов для оформления будущей пенсии станет обязанностью государства. Ведь законопроект №13705-д установил правила, согласно которым отменяется сбор кучи справок, а информацию о стаже человека будут искать другими методами.

Из-за того, что многие люди из-за полномасштабного вторжения потеряли свои документы, стало невозможно предоставить все необходимые справки для начисления пенсий. Также уничтожены сотни архивов, которые хранили документы работников.

Поэтому в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прописали норму о том, что обращение лица о назначении или перерасчете пенсий становится необязательным. Так в определенных случаях это будет происходить автоматически.

С помощью принципа публичности и достоверности государственных данных, Пенсионный фонд будет опираться на данные, которые есть в государственных реестрах и их подтверждение станет ненужными.

Поэтому появляется запрет на требование от человека предоставить бумажную справку или другой необходимый документ, если эти данные уже есть в электронном формате.

Ранее ПФУ только проверял информацию, а не искал ее самостоятельно. Теперь на ведомство и государство ложится обязанность сбора всех необходимых данных. Данные будут брать:

из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков;

Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.

Через личный кабинет людям будут писать о том, что каких-то документов не хватает. При этом ПФУ будет помогать связываться с различными инстанциями, в которых нужно взять справку. А в случае необходимости человеку расскажут как обратиться в суд для подтверждения трудового стажа.

Важно! Данные могут не найти, если человек работал до 2000 года. ПФУ в таком случае должен отметить, каких документов он не имеет и что человеку надо делать дальше.

