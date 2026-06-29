Важно действовать быстро: когда есть шанс уменьшить долг или выиграть суд против кредитора

В делах, касающихся кредитов и займов в микрофинансовых организациях, юристы видят необходимость защиты прав человека. Чтобы заемщик мог обжаловать действия кредитора, необходимо составить правильный отзыв.

Подавать отзыв по долгу следует ещё на этапе возбуждения производства

К экспертам обратился мужчина, который брал микрокредиты несколько лет назад. Со временем он начал получать судебные повестки об уплате долга в размере 64 тысяч 101 гривна 90 копеек. Украинец обеспокоен блокировкой счетов и спрашивал, можно ли решить эту проблему. Об этом говорится на портале "Юристы.UA".

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Эксперты отметили, что на данный момент суд лишь возбудил производство против должника. Ему же необходимо действовать и подавать отзыв, в котором заявлять об исковой давности, а также хотя бы избавиться от процентов, штрафов или пени.

Юрист Евгений Корнийчук отметил, что в постановлении суда говорится о том, что решения могут выноситься только при наличии документов и без участия самого мужчины. Поэтому отзыв и возражения в таком случае необходимы для защиты прав.

Но другой вопрос заключается в уже осуществленной блокировке счетов. Такая проблема часто возникает, когда дело еще не рассматривалось в суде, но кредитор уже передал дело исполнителю.

Однако важно помнить, что постановление суда об открытии производства не дает права сразу блокировать счета. А если доступ к счетам уже отсутствует, то человеку нужно искать другие возможные исполнительные производства.

Так, эксперт отметил, что при открытом исполнительном производстве необходимо срочно выяснить его основание. Исполнительную надпись нотариуса можно обжаловать в суде, а судебный приказ со сроками, отсчитываемыми с момента получения копии приказа, можно отменить.

Если же в отношении человека уже вынесено судебное решение, то важно выяснить, можно ли подать апелляционную жалобу или заявление о пересмотре заочного решения.

В подобных случаях Евгений Корнийчук советует обратиться в банк, чтобы узнать, кто именно заблокировал счета, имеется ли постановление и основание для открытия исполнительного производства. При этом необходимо потребовать копии постановлений об аресте или открытии исполнительного производства.

Юрист отметил, что отдельно стоит подавать возражение об исковой давности. Это позволит приостановить начисление штрафов, пени и начислений, которые явно выходят за пределы разумного срока.

Также эксперт указал на возможность уменьшения суммы долга. По его словам, важно, что если МФО требует в несколько раз больше денег, чем составляет основная сумма долга, то у человека есть основание для судебных возражений.

Во время военного положения заемщик по кредиту или ссуде освобождается от ответственности за просрочку, в частности от неустойки, штрафа, пени и ответственности по статье 625 Гражданского кодекса Украины. Поэтому, если часть долга состоит именно из штрафов, пени, инфляционных потерь или 3% годовых за период военного положения, это нужно оспаривать отдельно,

– добавил Корнийчук.

Что нужно знать об исковой давности по кредитам?

Исковая давность в отношении денежных обязательств не применяется автоматически лишь в связи с истечением установленного законом срока. Суд может отказать в удовлетворении иска по этому основанию только тогда, когда ответчик заявит об истечении срока исковой давности до вынесения решения. Если же такого заявления нет, суд рассматривает дело в общем порядке.

В то же время, если срок обращения в суд был пропущен по уважительным причинам, истец может просить суд восстановить свои права.

Кредитор должен подать письмо в исполнительную службу. Если у человека нет имущества, подлежащего конфискации, то через некоторое время такое письмо теряет актуальность. Тогда банк или МФО может подать документ повторно.