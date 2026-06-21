Судебный сбор в 2026 году: сколько стоит подать иск
В 2026 году в Украине изменились ставки судебного сбора в связи с введением новых социальных стандартов. При этом их размер зависит от типа иска, статуса заявителя и характера дела.
От чего зависят ставки судебного сбора
Судебный сбор украинцы уплачивают в определенном размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января, сообщает Судебная власть Украины.
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Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 328,00 гривен. Соответственно изменились и ставки судебного сбора.
Как рассчитываются ставки судебного сбора
Как и ранее, сборы рассчитываются в процентах от суммы иска и в фиксированном размере. Наибольшие расходы предусмотрены для подачи имущественных исков.
Отдельно рассчитывается сбор при рассмотрении дела. Так, заявление в суд о расторжении брака имеет фиксированную сумму, а вот для раздела имущества сбор рассчитывается в процентах.
|Вид заявления
|Кто подает
|Размер судебного сбора
|Имущественный иск
|Юридическое лицо
|1,5 % от суммы иска (минимум 3 328 гривен; максимум 1 164 800 гривен)
|Имущественный иск
|Физическое лицо / ФЛП
|1% от суммы иска (минимум 1 331,20 гривен; максимум 16 640 гривен)
|Неимущественный иск
|Юридическое лицо / ФЛП
|3 328 гривен
|Неимущественный иск
|Физическое лицо
|1 331,20 гривен
|Расторжение брака
|Физическое лицо
|1 331,20 гривен
|Раздел имущества при расторжении брака
|Любое лицо
|1% от суммы иска (минимум 1 331,20 гривен; максимум 9 984,00 гривен)
|Моральный ущерб (честь/достоинство)
|Любое физическое лицо
|1,5% от суммы иска (минимум 3 328 гривен)
В то же время для других заявлений, не касающихся имущественных прав, в 2026 году также установлена фиксированная ставка судебного сбора.
|Вид заявления
|Размер сбора
|Отдельное производство, обеспечение доказательств/иска, пересмотр заочного решения и т. п. (юридическое лицо/ФЛП)
|1 664 гривен
|Отдельное производство, обеспечение доказательств/иска, пересмотр заочного решения и т. п. (физическое лицо)
|665,60 гривен
|Заявление о выдаче судебного приказа
|332,80 гривен
|Заявление об отмене судебного приказа
|166,40 гривен
|Отмена временного ограничения на выезд
|665,60 гривен
Помимо исков и заявлений, украинцы могут получать определенные судебные документы. Для этого действуют отдельные тарифы, часто за лист бумаги.
|Услуга
|Размер сбора
|Повторная выдача копии решения
|9,98 гривен за 1 лист
|Копия протокола заседания (в электронном виде)
|99,84 гривен
|Изготовление копии решения для лица, не участвующего в деле
|9,98 гривен за 1 лист
|Копии документов по делу
|9,98 гривен за 1 лист
Если же суд признал человека виновным в административном правонарушении и вынес постановление о взыскании в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), то дополнительно он должен уплатить судебный сбор в размере 665,60 гривен.
Кто освобождается от судебного сбора
В то же время судебный сбор уплачивают не все граждане. Закон предусматривает льготы для отдельных категорий украинцев и учреждений.
От уплаты судебного сбора освобождаются, в частности:
- истцы по делам о взыскании заработной платы, восстановлении на работе и других трудовых спорах;
- граждане, подающие иски о возмещении вреда, причиненного ущербом здоровью или смертью человека;
- истцы по делам о взыскании алиментов;
- потребители в спорах о нарушении их прав;
- лица с инвалидностью I и II групп, а также законные представители детей с инвалидностью;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);
- военнослужащие, военнообязанные и резервисты – в делах, связанных с исполнением воинской обязанности;
- лица, обращающиеся в суд за возмещением ущерба, причиненного преступлением;
- лица с психическими расстройствами и их представители – по делам, связанным с защитой прав при оказании психиатрической помощи.
Также от уплаты судебного сбора освобождены отдельные государственные органы, органы местного самоуправления, Пенсионный фонд, органы социального страхования, органы прокуратуры, Антимонопольный комитет Украины, Министерство юстиции в определенных законом случаях, а также общественные организации лиц с инвалидностью и ветеранов.
Полный перечень категорий, имеющих право на льготы, определен статьей 5 Закона Украины "О судебном сборе".
Напомним, что с цифровизацией государственных услуг и сервисов подать заявление в суд можно также онлайн, воспользовавшись платформой "Электронный суд". При подаче обращений через электронный сервис применяется коэффициент для уменьшения судебного сбора.