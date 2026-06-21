Судебный сбор в 2026 году: сколько стоит подать иск

В 2026 году в Украине изменились ставки судебного сбора в связи с введением новых социальных стандартов. При этом их размер зависит от типа иска, статуса заявителя и характера дела.

От чего зависят ставки судебного сбора

Судебный сбор украинцы уплачивают в определенном размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января, сообщает Судебная власть Украины.

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Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 328,00 гривен. Соответственно изменились и ставки судебного сбора.

Как рассчитываются ставки судебного сбора

Как и ранее, сборы рассчитываются в процентах от суммы иска и в фиксированном размере. Наибольшие расходы предусмотрены для подачи имущественных исков.

Отдельно рассчитывается сбор при рассмотрении дела. Так, заявление в суд о расторжении брака имеет фиксированную сумму, а вот для раздела имущества сбор рассчитывается в процентах.

Вид заявления Кто подает Размер судебного сбора Имущественный иск Юридическое лицо 1,5 % от суммы иска (минимум 3 328 гривен; максимум 1 164 800 гривен) Имущественный иск Физическое лицо / ФЛП 1% от суммы иска (минимум 1 331,20 гривен; максимум 16 640 гривен) Неимущественный иск Юридическое лицо / ФЛП 3 328 гривен Неимущественный иск Физическое лицо 1 331,20 гривен Расторжение брака Физическое лицо 1 331,20 гривен Раздел имущества при расторжении брака Любое лицо 1% от суммы иска (минимум 1 331,20 гривен; максимум 9 984,00 гривен) Моральный ущерб (честь/достоинство) Любое физическое лицо 1,5% от суммы иска (минимум 3 328 гривен)

В то же время для других заявлений, не касающихся имущественных прав, в 2026 году также установлена фиксированная ставка судебного сбора.

Вид заявления Размер сбора Отдельное производство, обеспечение доказательств/иска, пересмотр заочного решения и т. п. (юридическое лицо/ФЛП) 1 664 гривен Отдельное производство, обеспечение доказательств/иска, пересмотр заочного решения и т. п. (физическое лицо) 665,60 гривен Заявление о выдаче судебного приказа 332,80 гривен Заявление об отмене судебного приказа 166,40 гривен Отмена временного ограничения на выезд 665,60 гривен

Помимо исков и заявлений, украинцы могут получать определенные судебные документы. Для этого действуют отдельные тарифы, часто за лист бумаги.

Услуга Размер сбора Повторная выдача копии решения 9,98 гривен за 1 лист Копия протокола заседания (в электронном виде) 99,84 гривен Изготовление копии решения для лица, не участвующего в деле 9,98 гривен за 1 лист Копии документов по делу 9,98 гривен за 1 лист

Если же суд признал человека виновным в административном правонарушении и вынес постановление о взыскании в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), то дополнительно он должен уплатить судебный сбор в размере 665,60 гривен.

Кто освобождается от судебного сбора

В то же время судебный сбор уплачивают не все граждане. Закон предусматривает льготы для отдельных категорий украинцев и учреждений.

От уплаты судебного сбора освобождаются, в частности:

истцы по делам о взыскании заработной платы, восстановлении на работе и других трудовых спорах;

граждане, подающие иски о возмещении вреда, причиненного ущербом здоровью или смертью человека;

истцы по делам о взыскании алиментов;

потребители в спорах о нарушении их прав;

лица с инвалидностью I и II групп, а также законные представители детей с инвалидностью;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);

военнослужащие, военнообязанные и резервисты – в делах, связанных с исполнением воинской обязанности;

лица, обращающиеся в суд за возмещением ущерба, причиненного преступлением;

лица с психическими расстройствами и их представители – по делам, связанным с защитой прав при оказании психиатрической помощи.

Также от уплаты судебного сбора освобождены отдельные государственные органы, органы местного самоуправления, Пенсионный фонд, органы социального страхования, органы прокуратуры, Антимонопольный комитет Украины, Министерство юстиции в определенных законом случаях, а также общественные организации лиц с инвалидностью и ветеранов.

Полный перечень категорий, имеющих право на льготы, определен статьей 5 Закона Украины "О судебном сборе".

Напомним, что с цифровизацией государственных услуг и сервисов подать заявление в суд можно также онлайн, воспользовавшись платформой "Электронный суд". При подаче обращений через электронный сервис применяется коэффициент для уменьшения судебного сбора.