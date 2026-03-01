Иногда только через суд: как изменить имя отца в свидетельстве о рождении ребенка

В свидетельстве о рождении ребенка не всегда отец указывается правильно. Часто запись делается со слов матери, однако впоследствии ситуация меняется и необходимо внести новое имя.

Когда нужно менять имя отца?

Родители обязаны зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния не позднее одного месяца со дня его рождения, пишет Минюст.

После этого родителям выдается свидетельство о рождении ребенка с указанным в нем именем, именем отца и фамилией новорожденного.

Но со временем родители могут изменить сведения в свидетельстве. Обычно это происходит:

Добровольно. Когда биологический отец хочет официально признать ребенка, и мать с этим согласна.

Через суд. Если отцовство доказывается в судебном порядке или устанавливается факт отцовства.

Важно! Если в свидетельстве уже вписан другой человек (например, бывший муж матери), ДРАЦС откажет в изменениях, пока суд не исключит сведения о предыдущем "отце" из актовой записи, пишет Дебет-Кредит.

Куда обращаться и какие документы нужны?

Благодаря упрощению процедур на время военного положения, родители не привязаны к месту регистрации ребенка. Подать заявление можно:

в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории.

через ЦНАП.

за рубежом – в дипломатических учреждениях или консульствах Украины.

Для процедуры понадобятся следующие документы:

Совместное заявление родителей (или заявление одного из них на основании решения суда).

Паспорта (можно использовать е-паспорта в "Дії").

Свидетельство о рождении ребенка, которое подлежит замене.

Решение суда (если отцовство признавалось принудительно).

Если один из родителей находится далеко, он может отправить свое заявление по почте, однако оно должно быть обязательно заверено нотариусом. За рубежом эти же функции выполняют украинские дипломатические представительства.

Обратите внимание! По общему правилу, срок рассмотрения заявления составляет до 3 месяцев. В сложных случаях этот срок могут продлить еще на 3 месяца. За рубежом рассмотрение может длиться до полугода. После внесения изменений старое свидетельство аннулируется, а родители получают новое, где в графе "отец" будут указаны актуальные данные.

Как зарегистрировать ребенка после рождения?