Свириденко анонсировала реформу ТЦК: каких изменений следует ожидать

В Украине проведут реформу ТЦК, но это станет возможно только после введения изменений для военных – размеров выплат и сроков службы. Премьер-министр отметила, что такие изменения можно считать самой сложной реформой и трудным вопросом, который есть сегодня в украинском обществе.

Когда может появиться реформа ТЦК?

Министр обороны работает над соответствующими шагами, чтобы сначала законодательно изменить нормы военной службы, а первые результаты обещают показать в ближайшие недели. Об этом глава правительства Юлия Свириденко заявила на часе вопросов в Верховной Раде, передает 24 Канал.

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Свириденко отметила, что в рамках военной реформы в Украине должны произойти и изменения в работе территориальных центров комплектования. Этот этап будет сложным, но его будут внедрять в последнюю очередь.

Сложной реформе ТЦК будет предшествовать реформа оплаты труда. Это первое, над чем сейчас работает министр обороны. Далее – это контракты для пехоты и штурмовиков, далее – изменения сроков службы. И далее – реформа ТЦК, самая сложная реформа,

– говорит премьер-министр.

Юлия Свириденко добавила, что проблема "бусификации" в Украине существует, но при этом ни одна европейская страна не знает, что такое мобилизация и что такое настоящая война.

Что предлагает реформа мобилизации?

В Верховную Раду внесли законопроект №15236, который предлагает кардинально изменить работу территориальных центров комплектования. Основная идея – переход к цифровой системе мобилизации, минимизация личных контактов граждан с ТЦК и внедрение сервисной модели. Также предусматривается усиление контроля за действиями сотрудников центров и постепенный перевод процессов в электронный формат.

В то же время ТЦК должны стать сервисными центрами. Их хотят превратить в учреждения, которые не только занимаются мобилизацией, но и консультируют граждан, помогают с документами и разъясняют права и обязанности. Такой подход, по словам экспертов, должен снизить напряжение между гражданами и сотрудниками ТЦК и сделать процесс мобилизации более прозрачным и понятным.

Эксперты отмечают, что даже при условии реформ ключевым вызовом остается репутация системы и восприятие гражданами мобилизационных процедур. Поэтому только комплексные изменения могут сделать систему мобилизации более эффективной и социально приемлемой.