ТЦК якобы изъял у мужчины военно-учетный документ: удалось ли вернуть его через суд

Украинец подал иск против ТЦК, заявил, что сотрудники незаконно взяли его временный военно-учетный документ. Однако доводов мужчины оказалось недостаточно, чтобы суд встал на его сторону.

Мужчина утверждал, что в ТЦК у него украли военно-учетный документ

Суд в Киеве не смог признать действия Территориального центра противоправными, поскольку возвращать ему временное удостоверение военнообязанного сотрудники фактически не должны были. Но вместо этого ему оформили новый военно-учетный документ. Об этом говорится в материалах дела №320/17063/25.

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Инцидент, когда мужчину пытались мобилизовать и взяли его временное удостоверение военнообязанного, произошел в феврале 2025 года. Он обжаловал призыв и заявлял, что в ТЦК ему отказали в предоставлении отсрочки. Кроме того, истец утверждал, что сотрудники взяли и не вернули его военно-учетный документ.

Апелляционный суд не поддержал жалобу о якобы незаконной мобилизации, но обязал пересмотреть возможный факт изъятия военно-учетного документа.

Так, у мужчины было временное удостоверение еще с 2012 года. А после того, как документ взяли, его не вернули. Истец считал такие действия ТЦК неправомерными.

Однако Верховный суд рассмотрел дело иначе. Судья выслушал позицию ТЦК. По словам представителей ведомства, мужчину призвали на службу, и ВВК признала его годным. Далее он написал заявление о выдаче ему военного билета вместо временного удостоверения военнообязанного. Документ оформили, однако он утратил силу после отказа от военной службы.

При этом, как отметили в ТЦК, мужчина не доказал, что удостоверение у него действительно изъяли. Также представители подчеркнули, что сейчас мужчина может самостоятельно оформить ВУД в приложении Резерв+.

Напомним, что в Украине до сих пор действует военно-учетный документ под названием "временное удостоверение военнообязанного". Это документ, который выдается военнообязанному до получения военного билета. В нем содержится основная информация о человеке, необходимая для ТЦК.

Каким было решение суда?

Как отметил судья, истец обязан доказать факт спорного действия. При этом ответчик не должен оспаривать факты. В данном деле мужчина фактически не доказал, что ТЦК неправомерно изъяли и не вернули военно-учетное удостоверение. Обстоятельств других неправомерных действий со стороны сотрудников суд также не усмотрел.

Поскольку факты превышения полномочий ТЦК доказаны не были, то и отсутствуют основания для привлечения ТЦК к ответственности. Поэтому суд полностью отказал в удовлетворении иска мужчины.

Электронное ВОД имеет такую же силу, как и бумажное

В Украине военно-учетные документы переведены в электронный формат. Правительство в 2025 году изменило порядок их оформления, поэтому основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов фактически стал электронный документ в приложении Резерв+.

Военнообязанным необходимо загрузить приложение, авторизоваться через Bank ID, обновить свои данные и просмотреть информацию о статусе в системе. После обновления приложения в электронном документе также может отображаться фотография владельца, если она имеется в государственных реестрах. В то же время документ без фотографии имеет такую же юридическую силу.

Бумажную версию документа полностью не отменили. Однако главными для ТЦК являются именно данные в электронной системе "Оберег". Бумажный документ может не подтверждать определенный статус, в частности право на отсрочку или другие военно-учетные сведения.