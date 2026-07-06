Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как встать на воинский учет онлайн?

Юноши 2009 года рождения могут пройти обязательную процедуру без очередей, бумажных документов и личного посещения ТЦК и СП.

Для этого необходимо установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии, авторизоваться через BankID, выбрать функцию "Встать на учет", проверить свои данные и подтвердить подачу заявки.

После автоматической обработки запроса в приложении появится "Резерв ID" со статусом "Призывник".

Важно! С 1 августа пройти постановку на воинский учет онлайн уже нельзя будет – процедура будет осуществляться только при личном обращении в ТЦК.

В Министерстве обороны также напомнили, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. В то же время она позволяет получить воинско-учетный документ, который может понадобиться при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении документов или получении отдельных государственных услуг.

К слову, сейчас Министерство обороны готовит реформу ТЦК: представители ведомства проводят проверки отдельных ТЦК, а также активно изучают все случаи изъятия телефонов и унижения достоинства граждан.

Кроме того, в Минобороны ведут отдельные реестры проблемных инцидентов, а также обращений народных депутатов и других организаций, чтобы оперативно их обрабатывать и реагировать на возможные нарушения.