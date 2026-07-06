Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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Як стати на військовий облік онлайн?
Юнаки 2009 року народження можуть пройти обов'язкову процедуру без черг, паперових документів і особистого відвідування ТЦК та СП.
Для цього необхідно встановити або оновити застосунок Резерв+ до останньої версії, авторизуватися через BankID, обрати функцію "Стати на облік", перевірити свої дані та підтвердити подання заявки.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Після автоматичного опрацювання запиту в застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник".
Важливо! З 1 серпня пройти постановку на військовий облік онлайн вже не можна буде – процедура здійснюватиметься лише під час особистого звернення до ТЦК.
У Міністерстві оборони також нагадали, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Водночас вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який може знадобитися під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення документів або отримання окремих державних послуг.
До слова, зараз Міністерство оборони готує реформу реформу ТЦК: представники відомства проводять перевірки окремих ТЦК, а також активно вивчають всі випадки вилучення телефонів і приниження гідності громадян.
Крім того, в Міноборони ведуть окремі реєстри проблемних інцидентів, а також звернень народних депутатів та інших організацій, щоб оперативно їх опрацьовувати й реагувати на можливі порушення.