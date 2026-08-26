Инвалидность за 10 тысяч долларов: экс-нардеп помогал мужчинам уклоняться от мобилизации

Бывший народный депутат в сотрудничестве с медиками предлагал мужчинам призывного возраста "оформить инвалидность". Правоохранители задержали участников этой схемы.

Бывший народный депутат брал деньги за оформление инвалидности

Бывший народный депутат, имя которого не уточняется, организовал схему, согласно которой направлял клиентов в больницы, а затем содействовал оформлению для них инвалидности. Чиновника задержали сотрудники Службы безопасности и полиции. Об этом сообщили в СБУ.

Деловой человек предлагал мужчинам получить III группу инвалидности, чтобы избежать призыва. Для этого экс-депутат через свои связи в медицинских учреждениях Николаевской области оформлял военнообязанных на "стационарный режим" для якобы лечения кардиологических и неврологических заболеваний.

Затем мужчин выписывали и выдавали им заключения комиссии о присвоении III группы инвалидности, что позволяло в дальнейшем оформить отсрочку.

За свои "услуги" бывший народный депутат брал 10 тысяч долларов. Задержать предполагаемого преступника и посредника удалось после получения части средств.

Соучастников задержали во время получения денег / Фото СБУ

За злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, бывшему парламентарию сообщили о подозрении. Также к ответственности планируют привлечь других участников сделки. За преступление им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновников уличают в организации преступных схем

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении сотруднику Службы безопасности, который, по данным следствия, вместе с сообщником организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных на критически важное предприятие. За деньги мужчины получали бронирование, хотя фактически там не работали.

Также ГБР сообщило о подозрении двум руководителям ТЦК, которые, по версии следствия, вносили в реестр "Оберег" ложные данные о мобилизации почти 50 человек, чтобы улучшить показатели работы. Среди них были люди с отсрочкой, лица с инвалидностью и даже военнослужащие, которые уже проходили службу. В то же время Волынский ТЦК отрицает, что речь шла именно о фиктивной мобилизации: там заявили, что данные могли вноситься с опозданием для актуализации информации

А в Закарпатье правоохранители проводили обыски в Мукачевском районном ТЦК и местной ВВК из-за возможной масштабной схемы незаконного снятия военнообязанных с учета. Проверяют около 1 500 мужчин, которым могли незаконно оформить непригодность или другие документы для снятия с учета.