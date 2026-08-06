Правоохранительные органы проверяют одну из крупнейших схем, связанных с возможным незаконным списанием военнообязанных в Мукачево. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительным данным, речь идет о примерно полутора тысячах мужчин, которых могли снять с воинского учета с нарушениями. Отдельно проверяются и те случаи, когда часть из них смогла выехать за границу в день оформления сомнительных документов.

Силовики устанавливают круг должностных лиц, которых могут связывать с этой схемой, и выясняют, будут ли кому-то вручены подозрения уже сегодня. В правоохранительных органах не исключают и задержания фигурантов.

Что известно о масштабных обысках в Мукачево?

Как сообщают источники РБК-Украина, в правоохранительных органах сегодня начались одновременные следственные действия в помещениях Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в местной военно-медицинской комиссии.

Оперативники работают в рамках расследования по делу о массовом уклонении от призыва.

По данным следствия, именно через эти структуры могли незаконно оформить документы о негодности к службе для значительного числа военнообязанных.

В настоящее время проверяются все эпизоды и собираются доказательства, которые должны подтвердить или опровергнуть причастность должностных лиц.

Что известно ранее?

По предварительной информации, в деле может идти речь о незаконном снятии с воинского учета около полутора тысяч мужчин. Наиболее показательным эпизодом следствие считает случаи, когда примерно пятьсот человек покинули Украину в тот же день, когда им оформили сомнительные справки.

Один из инсайдеров отметил, что вопрос о подозрениях и задержаниях еще выясняется. Параллельно правоохранители устанавливают точный круг всех причастных к этой схеме.