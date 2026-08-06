Правоохоронці перевіряють одну з найбільших схем, пов'язаних із можливим незаконним списанням військовозобов'язаних у Мукачеві. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За попередніми даними, йдеться про близько півтори тисячі чоловіків, яких могли зняти з військового обліку з порушеннями. Окремо перевіряють і ті випадки, коли частина з них змогла виїхати за кордон у день оформлення сумнівних документів.

Силовики встановлюють коло посадовців, яких можуть пов'язувати з цією схемою, та з'ясовують, чи вручатимуть комусь підозри вже сьогодні. У правоохоронних органах не виключають і затримання фігурантів.

Що відомо про масштабні обшуки в Мукачеві?

Як повідомляють джерела РБК-Україна, у правоохоронних органах, сьогодні одночасні слідчі дії розпочалися в приміщеннях Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також у місцевій військово-лікарській комісії.

Оперативники працюють у межах розслідування щодо масового ухилення від призову.

За даними слідства, саме через ці структури могли незаконно оформити документи про непридатність до служби для значної кількості військовозобов'язаних.

Наразі перевіряють усі епізоди та збирають докази, які мають підтвердити або спростувати причетність посадовців.

Що відомо раніше?

За попередньою інформацією, у справі може йтися про незаконне зняття з військового обліку близько півтори тисячі чоловіків. Найбільш показовим епізодом слідство вважає випадки, коли приблизно п'ятсот осіб покинули Україну в той самий день, коли їм оформили сумнівні довідки.

Один із інсайдерів зазначив, що питання про підозри та затримання ще з'ясовується. Паралельно правоохоронці встановлюють точне коло всіх причетних до цієї схеми.