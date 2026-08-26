Бывший народный депутат брал деньги за оформление инвалидности

Бывший народный депутат, имя которого не уточняется, организовал схему, согласно которой направлял клиентов в больницы, а затем содействовал оформлению для них инвалидности. Чиновника задержали сотрудники Службы безопасности и полиции. Об этом сообщили в СБУ.

Деловой человек предлагал мужчинам получить III группу инвалидности, чтобы избежать призыва. Для этого экс-депутат через свои связи в медицинских учреждениях Николаевской области оформлял военнообязанных на "стационарный режим" для якобы лечения кардиологических и неврологических заболеваний.

Затем мужчин выписывали и выдавали им заключения комиссии о присвоении III группы инвалидности, что позволяло в дальнейшем оформить отсрочку.

За свои "услуги" бывший народный депутат брал 10 тысяч долларов. Задержать предполагаемого преступника и посредника удалось после получения части средств.

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Соучастников задержали во время получения денег / Фото СБУ

За злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, бывшему парламентарию сообщили о подозрении. Также к ответственности планируют привлечь других участников сделки. За преступление им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновников уличают в организации преступных схем

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении сотруднику Службы безопасности, который, по данным следствия, вместе с сообщником организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных на критически важное предприятие. За деньги мужчины получали бронирование, хотя фактически там не работали.

Также ГБР сообщило о подозрении двум руководителям ТЦК, которые, по версии следствия, вносили в реестр "Оберег" ложные данные о мобилизации почти 50 человек, чтобы улучшить показатели работы. Среди них были люди с отсрочкой, лица с инвалидностью и даже военнослужащие, которые уже проходили службу. В то же время Волынский ТЦК отрицает, что речь шла именно о фиктивной мобилизации: там заявили, что данные могли вноситься с опозданием для актуализации информации

А в Закарпатье правоохранители проводили обыски в Мукачевском районном ТЦК и местной ВВК из-за возможной масштабной схемы незаконного снятия военнообязанных с учета. Проверяют около 1 500 мужчин, которым могли незаконно оформить непригодность или другие документы для снятия с учета.