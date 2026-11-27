В Тернопольской области правоохранители зафиксировали немало фиктивных браков с женщинами старшего возраста и лицами с инвалидностью. Таким образом мужчины добиваются отсрочки. Только с начала 2026 года в области было заключено уже 188 таких союзов, поэтому полиция начала масштабные проверки с целью выявления организаторов этой аферы.

Отсрочка из-за брака с пенсионеркой

Недавно обновленная статистика демонстрирует существенный рост количества браков молодых мужчин с гораздо более взрослыми женщинами в Тернопольской области в течение последних лет. Отчасти для граждан это становится возможностью уклонения от мобилизации. Если в 2022 году в области зарегистрировали 103 брака, в которых женщины родились в период с 1955 по 1975 годы, то в 2023 году этот показатель вырос до 276. Тенденция продолжилась и в дальнейшем: 145 браков было заключено в 2024 году и 138 – в 2025-м. Об этом сообщил глава полиции региона Сергей Зюбаненко.

По его словам, правоохранители провели комплексный анализ данных отделов регистрации актов гражданского состояния в области. Специалисты зафиксировали резкие аномалии в возрастной структуре молодоженов, которые начали массово возникать после начала полномасштабного вторжения.

Разница в возрасте между супругами сама по себе не дает оснований обвинять кого-либо в уклонении от мобилизации. Также факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении границы не свидетельствует о нарушении. Мы будем проверять как приведенные выше случаи, так и все остальные, в которых есть основания подозревать схему уклонения от мобилизации,

– написал Сергей Зюбаненко.

Особое внимание привлекают случаи быстрого переоформления семейных связей

В феврале 2024 года 46-летний житель Тернополя зарегистрировал брак с 66-летней жительницей города Нежин, которая до этого момента официально была его тещей.

Аналогичный случай зафиксировали в Подволочисской общине, где мужчина сначала развелся с женой 1979 года рождения, после чего заключил брак с ее матерью 1958 года рождения.

Еще один показательный эпизод произошел в Зборовской общине: осенью 2023 года 27-летний мужчина женился на 52-летней односельчанке, после чего выехал за пределы страны.

Кто зарабатывает на брачных махинациях

В полиции подчеркнули, что фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность, становится коммерческой услугой для получения права на сопровождение и последующего пересечения границы или оформления отсрочки от призыва. В частности, в эти схемы вовлечены известные в Тернопольской области предприниматели.

Основная задача полиции – выявлять тех "дельцов", которые пытаются заработать на подобных махинациях, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом,

– говорится в сообщении.

Напомним, подобные дела ведутся правоохранителями не только в Тернопольской области. В октябре пограничники задержали жителя Винницы, который пытался выехать в Молдову с фиктивной женой, чтобы обойти запрет на выезд за границу. Мужчина признался, что женщина была матерью его настоящей возлюбленной.

На границе с Венгрией задержали мужчину, который женился на своей теще, чтобы выехать к ее дочери в Италию.

На пункте пропуска "Могилев-Подольский" также раскрыли фиктивный брак мужчины с бывшей тещей. Пограничники сообщили в полицию о попытке незаконной переправки лиц через границу.