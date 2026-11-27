Відстрочка через шлюб з пенсіонеркою

Нещодавно оновлена статистика демонструє суттєве зростання кількості шлюбів молодих чоловіків з набагато старшими жінками на Тернопільщині протягом останніх років. Частково для громадян це стає можливістю ухилення від мобілізації. Якщо у 2022 році в області зареєстрували 103 шлюби, де жінки народилися між 1955 і 1975 роками, то у 2023 році показник зріс до 276. Тенденція продовжилася і надалі: 145 союзів уклали у 2024 році та 138 – у 2025-му. Про це повідомив очільник поліції регіону Сергій Зюбаненко.

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За його словами, правоохоронці провели комплексний аналіз даних відділів реєстрації актів цивільного стану в області. Фахівці зафіксували стрімкі аномалії у віковій структурі молодят, які почали масово виникати після початку повномасштабного вторгнення.

Різниця у віці між подружжям сама по собі не дає підстав звинувачувати когось в ухиленні від мобілізації. Так само факт супроводу людини з інвалідністю під час перетину кордону не свідчить про порушення. Ми перевірятимемо як наведені вище випадки, так і всі інші, у яких є підстави підозрювати схему ухилення від мобілізації– написав Сергій Зюбаненко.

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У лютому 2024 року 46-річний житель Тернополя зареєстрував шлюб із 66-річною жителькою міста Ніжин, яка до цього моменту офіційно була його тещею.

Аналогічний випадок зафіксували у Підволочиській громаді, де чоловік спочатку розлучився з дружиною 1979 року народження, після чого уклав союз із її матір'ю 1958 року народження.

Ще один показовий епізод стався у Зборівській громаді: восени 2023 року 27-річний чоловік одружився з 52-річною односелицею, після чого виїхав за межі країни.

Хто заробляє на шлюбних оборудках

У поліції наголосили, що фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність, стає комерційною послугою для отримання права супроводу та подальшого перетину кордону або оформлення відстрочки від призову. Зокрема до схем залучені відомі на Тернопільщині підприємці.

Основне завдання поліції - виявляти тих "ділків", які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом– йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, такі справи правоохоронці мають не лише в Тернопільській області. У жовтні прикордонники затримали вінничанина, який намагався виїхати до Молдови з фіктивною дружиною, щоб обійти заборону на виїзд за кордон. Чоловік зізнався, що жінка була матір'ю його справжньої коханої.

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який одружився зі своєю тещею, щоб виїхати до її доньки в Італію.

На пункті пропуску "Могилів-Подільський" теж викрили фіктивний шлюб чоловіка з колишньою тещею. До поліції прикордонники повідомили про спробу незаконного переправлення осіб через кордон.